Startup Betterview eröffnet Augenlaserklinik in Luzern

Winterthur / Luzern – Betterview, junge Schweizer Anbieterin von Augenlaserbehandlungen, hat in Luzern eine erste Klinik eröffnet. Vor gut einem Jahr gestartet, ist es bereits der fünfte Standort des Unternehmens. Das hohe Expansionstempo ist nachfragegetrieben: Bereits im ersten Jahr konnte betterview Behandlungen im vierstelligen Bereich durchführen; für das erste vollständige Geschäftsjahr wird ein Umsatz im zweistelligen Millionenbereich prognostiziert. Vom Erfolg sollen ab sofort auch andere profitieren: betterview ist per Anfang Juni eine Partnerschaft mit der Christoffel Blindenmission eingegangen. Für jede Femto-LASIK spendet das Startup 40 Franken zur Behandlung von Kinderaugen in Madagaskar.

Gegründet 2021 in Winterthur, hat Betterview soeben seine fünfte Klinik innerhalb eines Jahres eröffnet. Wie an den bisherigen Standorten – Zürich, Basel, Bern und Aarau – bietet Betterview nun auch in Luzern Augenlaserbehandlungen zum Fixpreis an. Die Eröffnung des fünften Standortes innert kürzester Zeit zeugt vom grossen Anklang des Konzepts: «Natürlich waren wir stets von unserem Angebot überzeugt und hatten entsprechend von Anfang an ambitionierte Wachstumspläne», sagt Co-Gründer Rouven Mayer. «Dass die Nachfrage aber bereits im ersten Jahr derart gross sein würde, damit haben wir nicht gerechnet.» In der Tat hat Betterview bis dato mehrere tausend Augen behandelt und zählt aktuell ca. 70 Mitarbeitende. Bis Ende Jahr sollen Kliniken in Chur, St. Gallen, der Romandie und im Tessin dazukommen und das Personal deutlich aufgestockt werden.

Partnerschaft mit Christoffel Blindenmission

Per Anfang Juni ist Betterview eine Partnerschaft mit der Christoffel Blindenmission (CBM) eingegangen und lässt dadurch auch andere am eigenen Erfolg teilhaben: Ab sofort werden pro LASIK-Laserbehandlung 40 Franken an das Projekt Mahita der Christoffel Blindenmission gespendet. Dank diesem erhalten Kinder in Madagaskar, die an einer Augenerkrankung wie beispielsweise dem Grauen Star leiden, Zugang zu ärztlicher Behandlung. «Von Anfang an war es das Credo von Betterview, allen Menschen in der Schweiz scharfes Sehen zu ermöglichen. So bieten wir unseren Kunden beispielsweise auch eine Null-Prozent-Finanzierung an», sagt Mayer. «Mit dem Engagement für die CBM spinnen wir diese Vision weiter und tragen sie über die Landesgrenze hinaus.» (mc/pg)