Startup betterview eröffnet Augenlaserkliniken in Basel und Aarau

Basel / Aarau – Das 2021 gegründete Startup betterview, welches Augenlaserbehandlungen zum Fixpreis anbietet, eröffnet bereits Standorte Nummer drei und vier innerhalb eines Jahres. Nach Zürich und Bern ist das Schweizer Unternehmen neu auch mitten in Basel an der Schifflände sowie an der Bahnhofstrasse in Aarau präsent. Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, folgen bis im Sommer weitere Kliniken in Luzern, Chur und St. Gallen. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert betterview einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich.

Gegründet 2021 von Rouven Mayer (ehemals Chief Revenue Officer bei Bexio) und David Holenstein (ehemals Head of Distribution und Investor bei Crowdlitoken), eröffnet das Schweizer Startup für Augenlaserbehandlungen bereits die dritte und vierte Klinik innerhalb eines Jahres. Die Verdoppelung der Kapazitäten erfolgt aufgrund der hohen Nachfrage. Um dieser auch in Zukunft gerecht zu werden, sind bis zum Ende des Sommers weitere Kliniken in Luzern, Chur und St. Gallen geplant; auch die Westschweiz sowie das Tessin sollen im Laufe des Jahres erschlossen werden.

Medical Retail zum Fixpreis und in Wohlfühlatmosphäre als Erfolgsrezept

Der hohe Digitalisierungsgrad des Unternehmens und die Spezialisierung der Ärzte ermöglichen eine unkomplizierte Behandlung zum Fixpreis – ohne jegliche versteckten Kosten. Dazu kommen modernste Methoden und Geräte sowie höchste medizinische Standards. All dies kombiniert mit einer angenehmen Atmosphäre an attraktiven Standorten ist es, was betterview ausmacht. «Neben dem einmaligen Preis-Leistungsverhältnis steht bei uns das Kundenerlebnis im Mittelpunkt», sagt Mitgründer und Co-CEO Rouven Mayer. «Die Kunden sollen sich bei uns vom ersten Moment an wohlfühlen. Ganz so, als wären sie in einer schönen Lounge und nicht in einer Praxis.»

Das Konzept findet Anklang: «Seit der Eröffnung unseres ersten Standorts im Mai vergangenen Jahres haben unsere Ärzte bereits mehrere tausend Augen erfolgreich behandelt», freut sich Mitgründer und Co-CEO David Holenstein. «Mit den Plänen für die Ost- und Zentralschweiz wollen wir unsere Kapazitäten noch in diesem Jahr weiter ausbauen, denn das Marktpotenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.»

In vier einfachen Schritten zu mehr Lebensqualität

Vier von fünf Menschen in der Schweiz sind auf eine Sehhilfe angewiesen1 und eignen sich damit grundsätzlich für eine Laserbehandlung. Dank dieser können verschiedene refraktive Fehler wie Kurz- und Weitsichtigkeit, aber auch Hornhautverkrümmungen innerhalb kürzester Zeit permanent behoben werden.

Die effektive Eignung und optimale Behandlungsmethode werden bei betterview jeweils individuell abgeklärt. «Ob eine Laserbehandlung überhaupt in Frage kommt, prüfen wir in einer kostenlosen und unverbindlichen Voruntersuchung gemeinsam mit dem Kunden», erklärt David Holenstein. «Danach wird ein zweiter, ebenfalls kostenloser und unverbindlicher Termin für die Hauptuntersuchung sowie ein dritter für die Laserbehandlung vereinbart. Diese dauert dann pro Auge nur wenige Minuten». Abhängig von der Behandlungsmethode findet ein vierter Termin für die Nachkontrolle direkt am nächsten Tag oder innerhalb der folgenden Woche statt.

Geballte Startup-Erfahrung

Als Investoren mit an Bord sind die Serial Entrepreneurs Ertan Wittwer, Philip Magoulas und Marcel Kubli, die letzten Sommer ihr Medical-Retail-Startup Bestsmile an die Migros verkauft haben. Gepaart mit der Expertise von Rouven Mayer und David Holenstein aus den Zeiten bei Bexio respektive Crowdlitoken kommt im Management von betterview geballte Startup-Erfahrung zusammen. Dies widerspiegelt sich in den Zahlen für das laufende Geschäftsjahr: Erwartet wird ein Umsatz im zweistelligen Millionenbereich. (mc/pg)

betterview