Startup Cada bietet eine ganzheitliche Begleitung bei der Familienplanung

Zürich – Das Startup Cada begleitet Einzelpersonen und Paare einfühlsam auf ihrem Weg zum Kinderwunsch. Das leicht zugängliche, moderne Behandlungskonzept stellt das ganzheitliche Patientenerlebnis in den Vordergrund. Im Dezember 2023 hat Cada seine Praxis und das dazugehörige Diagnostische Labor in Zürich eröffnet. In diesem Jahr wird die Cada Klinik an bester Lage in Zürich ihre Türen öffnen.

Etwa jedes sechste Paar in der Schweiz hat Schwierigkeiten, schwanger zu werden – Tendenz steigend. Das hat unter anderem mit dem steigenden Alter der Familiengründung zu tun. Zudem nimmt die Fruchtbarkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Alter ab 30 Jahren ab.

Sich gut aufgehoben fühlen

“Ungewollte Kinderlosigkeit ist ein Tabuthema und sehr oft auch eine schwierige Zeit für die Betroffenen”, sagt Benedikt Förster, CEO von Cada. “Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Wunsch nach einer Familie medizinisch kompetent, empathisch und persönlich zu begleiten und dabei jeden Schritt einfach und transparent zu gestalten – sowohl in Bezug auf die Behandlungsmöglichkeiten wie auch auf die Kosten.” Ziel ist, dass sich Menschen mit Kinderwunsch bei Cada jederzeit gut aufgehoben fühlen.

Von Fertilitätscheck bis Social Freezing – und mit digitaler Begleitung

Der neuartige Ansatz der Fertilitätsklinik stellt das ganzheitliche Patientenerlebnis in den Mittelpunkt: Einzelpersonen oder Paare erhalten ohne lange Wartezeiten einen Termin und werden persönlich betreut. Cada bietet Behandlungen wie Fertilitätscheck für Frauen und Männer, Hormontherapien und assistierte Reproduktionstechnologien wie Intrauterine Insemination (IUI) an. In Kürze erweitern In-Vitro Fertilisation (IVF) sowie Social Freezing für beide Geschlechter das Angebot von Cada. Zudem wird der individuelle Behandlungsplan digital in der Cada App aufgezeigt, mit schnell sichtbaren Ergebnissen.

Medizinische Expertise

“Wir wollen die beste medizinische Expertise bieten”, sagt Benedikt Förster. Als Berater sind deshalb unter anderem Gabriel Schär, Emeritierter Klinikdirektor Gynäkologie bei Universitätsspital Zürich und Verwaltungsratspräsident Spital Thun AG sowie der renommierte Gynäkologe und Reproduktionsmediziner Michael Jemec an Bord.

Alles unter einem Dach

Die Integration von Praxis, diagnostisches Labor – und demnächst auch Klinik – bündelt medizinische Expertise und modernste Reproduktions-Technologien unter einem Dach. So garantiert Cada eine umfassende Kinderwunschbehandlung und Kontinuität bei der individuellen Reise zum Familienglück. (Cada/mc/hfu)