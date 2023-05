Startup Decommerce erhält Investition von Farfetch Ltd und Outlier Ventures

Zürich – Das TBô Spin-off Decommerce erhält eine Investition von Farfetch Ltd. und Outlier Ventures und wird in deren Programm aufgenommen, das sich auf die Gestaltung des Web3-Luxushandels konzentriert. Damit macht das Schweizer Jungunternehmen international von sich reden.

Der Menswear-Brand TBô hat eine 400’000-köpfige Community aufgebaut und für deren Management eine eigene Community Management-Software programmiert. Die im TBô-Webshop implementierte Softwarelösung wird über das Spin-off Decommerce vermarktet.

7 aus 260 Bewerbern ausgewählt

Nun wurde Decommerce als eines von sieben Unternehmen auserkoren, am selektiven und prestigeträchtigen Dream Assembly Accelerator-Programm teilnehmen. Lanciert wurde es von Farfetch, einer globalen Plattform für die Luxusmodebranche, sowie dem Web3-Accelerator und Investor Outlier Ventures.

Das Sstartup Decommerce musste sich gegen 260 Bewerber beweisen und eine strenge Due Diligence durchlaufen. Das 12-wöchige Dream Assembly Base Camp wird von Top-Führungskräften von Farfetch, Outlier Ventures und von über 50 branchenführenden Mentoren geleitet.

Zugang zu einzigartigem Netzwerk

Mit dem Zugang zu erstklassigen Entwicklern und Innovationsteams werden weitere Anwendungsfälle für die Decommerce-Lösung ausgearbeitet. Zugleich profitieren die Startups vom Netzwerk von Mentoren aus der Mode-, Technologie- und Web3-Branche sowie Investoren. “Wir freuen uns sehr und sehen es als eine Bestätigung, dass wir etwas Einzigartiges, Relevantes und Wertvolles auf globaler Ebene aufbauen”, sagt Mitbegründer Roy Bernheim: “Die Unterstützung durch Farfetch und Outlier Ventures macht uns auf der Weltkarte sichtbar”.

Über Farfetch und Outlier Ventures

Die Farfetch Gruppe besteht aus den bekanntesten Marktplätzen für Luxusmarken mit mehr als 700 Marken auf ihren Marktplätzen und einem bedeutenden Software Business für Tier-1-Luxusmarken. Das Unternehmen ist in New York börsennotiert und besitzt weitere Plattformen, wie Net-A-Porter und YOOX. Outlier Ventures ist einer der etabliertesten Frühphasen-VCs in Web3 mit mehr als 100 Mitarbeitenden und 120 Portfolio-Unternehmen. (mc/pg)

Decommerce