Startup Nights 2024: 8’500 Besucherinnen und Besucher und neue Impulse für die Schweizer Startup-Szene

Winterthur – Am 31. Oktober und 1. November fanden in Winterthur zum achten Mal die Startup Nights statt und brachten erneut die Schweizer Startup-Community zusammen. Am grössten Startup-Event der Schweiz nahmen 8’500 Personen teil. Organisiert werden die Startup Nights ehrenamtlich von einem engagierten Team junger Freiwilliger unter dem Dach des Entrepreneur Club Winterthur (ECW).

«Mit den Startup Nights setzen wir jährlich ein Zeichen für die Schweizer Startup-Szene», erklärte Alyssia Kugler, Geschäftsführerin des ECW. Das Event fand in den Eulachhallen in Winterthur statt und bot auch dieses Jahr mit Workshops, Keynotes und der Startup World Einblicke in die Welt der Startups.

Workshops, Keynotes und Netzwerkmöglichkeiten für Startups

Die Keynotes von renommierten Unternehmerinnen und Unternehmern wie Thierry Kneissler (Gründer von Twint) und Nadine Jürgensen (Co-Gründerin des Startups elleXX) gaben Einblicke in die Herausforderungen des Unternehmerdaseins und in der Entwicklung von einem Startup in ein rentables Business.

Die zahlreichen Workshops förderten den Austausch und Wissenstransfer zwischen den Teilnehmenden, während in der Startup World rund 200 Startups ihre Innovationen auf einer Fläche von 5’200 Quadratmetern präsentierten. Das gezielte Matchmaking ermöglichte Gründerinnen und Gründerinnen neue Kontakte zu knüpfen.

Pitching-Wettbewerb und Qualifikation für den Startup World Cup

Ein Höhepunkt der diesjährigen Startup Nights waren die Pitching-Wettbewerbe in den Kategorien Pre-Seed und Seed. In der Pre-Seed-Phase arbeiten die Gründerinnen und Gründer an ihrer Idee und legen erste Grundlagen, um das Unternehmen ins Leben zu rufen. In der Seed-Phase befinden sich die Startups bereits in der Umsetzung ihrer Ideen.

Erstmals hatten die Gewinner des Seed-Wettbewerbs die Möglichkeit, sich für das globale Finale des renommierten Startup World Cup, organisiert von Pegasus Tech Ventures, zu qualifizieren.

Tethys Robotics gewinnt Seed-Wettbewerb und geht an den Startup World Cup

Im Seed-Wettbewerb, unterstützt von der Gebert Rüf Stiftung, siegte Tethys Robotics vor den Startups VYZN und Crowdtransfer. Thethys Robotics hat eine Unterwasserdrohne entwickelt, die mit akustischen Sensoren in trüben Gewässern navigieren und so beispielsweise Bergungseinsätze in starken Strömungen durchführen kann.

In der Pre-Seed-Kategorie, unterstützt von der SATW, SWICA und dem ECW selbst, belegte das Startup DigeHealth den ersten Platz vor Manukai und Solabs Nanotechnology. DigeHealth entwickelt KI-gestützte Lösungen zur Überwachung von Darmgeräuschen und Körperwerten. Der Jugendpreis ging an Solabs Nanotechnology. Dieses Startup hat eine durch Sonnenlicht aktivierte Beschichtung entwickelt, mit der Brillengläser nicht anschlagen.

Mit starken Partnern wird Winterthur ein Fixpunkt der Innovationsförderung

Das Event wurde von zahlreichen Partnern unterstützt, insbesondere von den Hauptpartnern Mobiliar, UBS und Wenger Vieli. Diese Partner und das Engagement der Freiwilligen tragen dazu bei, Winterthur als Innovationsstandort in der Schweiz zu stärken und die Startup-Szene nachhaltig zu fördern. (Startup Nights/mc/ps)

Startup Nights

Die Startup Nights sind das grösste Event des Entrepreneur Club Winterthur und werden jährlich von einem ehrenamtlichen Organisationskomitee mit rund 60Personen durchgeführt. Der Event startete 2017 mit 800 Besucherinnen undBesuchern und zieht heute über 9’000 Personen an. Auf 5’200 Quadratmetern stellen200 Startups ihre Innovationen vor, während in rund 60 Workshops relevantesGründerwissen vermittelt wird. Zudem bieten 40 erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer wertvolle Einblicke in ihre Erfolgsgeschichten und Best Practices.

Weitere Informationen unter: www.startup-nights.ch

Entrepreneur Club Winterthur (ECW)

Der Entrepreneur Club Winterthur (ECW) ist eine 2016 gegründete

Non-Profit-Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Unternehmertum in

Winterthur und der Schweiz zu fördern. Der Club organisiert regelmässig Events, die Gründerinnen und Gründern eine Plattform bieten, um sich zu vernetzen, auszutauschen und von erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern zu lernen. Mit der Organisation der Startup Nights hat der ECW einen der bedeutendsten Startup-Events der Schweiz ins Leben gerufen und trägt damit wesentlich zur Stärkung der Innovations- und Gründerszene in der Region bei.

Weitere Informationen unter: www.ec-w.ch