Startup-Szene trifft sich am Investor Summit Liechtenstein

Vaduz – Der Investor Summit Liechtenstein wird am 31. Oktober 2019 wieder zum Treffpunkt für die Startup-Szene. Ausgewählte Startups präsentieren sich vor über 200 Interessierten. Die Tagung bietet ausserdem spannende Referate, interessante Workshops und Networking-Möglichkeiten.

Wo Ideen auf Kapital treffen: Der Investor Summit Liechtenstein am Donnerstag, 31. Oktober 2019, im Saal am Lindenplatz (SAL) in Schaan vernetzt zum achten Mal innovative Start-ups und KMU mit hochkarätigen Investoren und Entscheidungsträgern. Das Programm umfasst spannende Keynotes und Talkrunden, interessante Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten.

Hochkarätige Startups

Ausgewählte Startups und KMU auf Kapitalsuche präsentieren ihr Geschäftsmodell vor Investoren und Entscheidungsträgern. Eine unabhängige Jury hat in den vergangenen Monaten über 50 Bewerbungen gesichtet und geeignete Startups zum Prescreening geladen. Folgende acht Startups haben sich für den Investor Summit Liechtenstein 2019 qualifiziert.

Cryptoz Liechtenstein: Digitale Plattform für Compliance Services

eMonitor: Digitaler Bewerbungsprozess für Mietwohnungen

Exploris Health: Herztests auf Basis von Künstlicher Intelligenz

Fision Technologies: 3D-Körpermodell für den Online-Shop

One PM: Digitale Lösungen für Vermögensverwalter

ScorePad: Spotify für Notenleser

Solovivo: Online-Marktplatz für Markenmöbel

Swissprime Technologies: sicheres und mobiles Schlüssel-System

Die Tagung vermittelt interessante Einblicke in die Startup-Welt und zeigt die neuesten Trends in den Bereichen Früh- und Wachstumsfinanzierung für Startups und KMU. Zu den Speakern und Workshop-Leitern gehören unter anderem Stefan Heitmann, Serial Entrepreneur und Business Angel, Nicolas Bürer, Swiss Business Angel of the year 2018 und Geschäftsführer digitalswitzerland, Andreas Goeldi, Serial Entrepreneur und Partner btov, Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch sowie Simon Enderli, stellvertretender Geschäftsführer der Swiss Entrepreneurs Foundation. Moderiert wird der Event von Sunnie Groeneveld.

Workshops, Netzwerke und Apéro

Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Reihe von kostenlosen Workshops zu Themen wie Angel Investing, Venture Capital und weiteren relevanten Themen besuchen. Die Workshops werden in enger Zusammenarbeit mit den Partnern btov, Swiss ICT Investor Club, EquityPitcher, 21.finance, CFP, Red Leafs Tax Advisory und dem International Center for Corporate Governance organisiert. Zum Abschluss der Tagung können sich Gründer, Investoren und Entscheidungsträger am Networking-Apéro austauschen.

Der Investor Summit Liechtenstein erwartet wieder mehr als 200 private und institutionelle Investoren, Start-up-Gründer sowie Entscheidungsträger aus dem deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung wird von der Eventagentur Skunk AG gemeinsam mit dem Verein Liechtensteiner Investitionsmarkt organisiert. Die Tagung wird von der Liechtensteiner Regierung getragen sowie zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Netzwerkpartnern und Institutionen unterstützt.

„Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein bietet sehr gute Rahmenbedingungen für Unternehmen – auch und gerade für wachstumsstarke KMU oder innovative Startup. Die unterschiedlichen Akteure miteinander zu vernetzen, damit sie voneinander profitieren, ist ein wichtiges Anliegen für unseren Wirtschaftsstandort. Aus diesem Grund unterstützt die Regierung den Investor Summit Liechtenstein als Plattform für beide Seiten: Startups und KMU auf der einen und Investoren auf der anderen Seite“, sagt Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch.

Informationen und Anmeldungen