Startup-Unternehmer Olivier Kofler wird neuer CEO bei Carvolution

Bannwil – Carvolution hat mit Olivier Kofler einen erfolgreichen Startup-Unternehmer als CEO verpflichtet. Damit will das Start-up den Schweizer Mobilitätsmarkt weiter disruptieren und an seine ersten Erfolge anknüpfen.

Schnell und fokussiert, so ist Carvolution seit über einem Jahr erfolgreich unterwegs. „Die Idee, die Umsetzung, aber vor allem das Mindset und das Team haben nicht nur einige der bekanntesten Schweizer Investoren, sondern auch mich überzeugt”, sagt Olivier Kofler. Für Carvolution verlässt der Unternehmer und Growth-Hacking-Experte seine Stelle als Head of Digital Innovation and Platforms bei PwC Schweiz.

Mit mehreren Erfolgsgeschichten ist Olivier Kofler kein unbeschriebenes Blatt in der Schweizer Startup- und Wirtschaftsszene. Hervorzuheben sind hier der Exit von iBROWS AG mit der Transformation zu PwC’s Experience Center sowie der Exit des Buchhaltungs-Software-Unternehmens Bexio. (mc/pg)

Carvolution