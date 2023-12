storabble erhält in de «Höhle der Löwen» Investment über 200’000 Franken

St. Gallen – Das Schweizer Startup storabble holt sich einen Deal in der Höhle der Löwen. Die kostenlose Vergleichsplattform für Lagerräume überzeugt den Löwen Roland Brack und verlässt die Sendung mit einem Investment über 200’000 Franken.

storabble ist eine Vergleichsplattform auf der rund 15’000 Lagerräume an über 200 Standorten in der Deutschschweiz inseriert sind und am 12. Dezember war das Jungunternehmen auf 3+ in der Fernsehshow «Die Höhle der Löwen Schweiz» zu sehen. Dabei hatten die Gründer die Chance die 5 Investoren und Investorinnen davon zu überzeugen, dass die Schweiz unbedingt eine Vergleichsplattform für Lagerräume braucht. Roland Brack, der vor der Sendung bereits nach einem Lagerraum suchen musste, verstand das Problem und machte den Gründern ein Angebot: Er investiert 200’000 Franken in storabble, will im Gegenzug aber 12% des Jungunternehmens. Die Gründer nehmen dieses Angebot an und gewinnen so ihren bisher grössten Investoren.

Lagerräume in er Schweiz und in Europa

“Wir sind super happy damit, dass wir Roland von unserer Idee überzeugen konnten! Wir sind alle grosse Fans seiner Arbeit und entsprechend ist es mega cool, dass Roland jetzt bei uns als Investor dabei ist!”, kommentiert Oliver Meyer, einer der Gründer, enthusiastisch.

Zum Zeitpunkt als die Sendung aufgenommen wurde, stand das Startup noch ganz am Anfang ihrer Vision. Mit Blick auf die Lagerräume, die heute auf storabble.com inseriert sind, zeigt sich, dass die Gründer ihre Versprechen aus der Sendung halten konnten. Auf der Plattform sind heute alle erdenkliche Arten von professionellen Lagerräumen, von Self- Storage Boxen über einzelne Lagerräume in Wohnquartieren bis zu Garagenboxen, find- und vergleichbar. Die Gründer werben mittlerweile sogar mit der Aussage, dass auf keiner anderen Plattform mehr Lagerräume ausgeschrieben sind als auf storabble.

Mit wachsendem Angebot haben sich auch die Ziele der Gründer weiterentwickelt. Das erklärte Ziel des Startups ist mittlerweile die Kundenfreundlichkeit und Einfachheit, die Kundinnen und Kunden aus der Hotelindustrie kennen, in die Industrie für Lagerräume zu bringen. Das Mieten eines Lagerraums soll mindestens so einfach werden wie das Buchen eines Hotelzimmers – und das nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. (storabble/mc/hfu)

