Swiss Economic Award 2026: Diese neun Jungunternehmen stehen im Finale

Bern – Die Finalisten des Swiss Economic Award 2026 stehen fest: Am 5. Juni treten sie im Rahmen des Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken an, um die bedeutendste Auszeichnung für Jungunternehmen in der Schweiz zu gewinnen.

Der Swiss Economic Award zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen in den Kategorien Dienstleistung, Deeptech/Life Science sowie Produktion/Gewerbe aus. Für die Ausgabe 2026 gingen über 150 Bewerbungen ein. Daraus wurden neun vielversprechende Unternehmen für das Finale nominiert. Am zweiten Tag des renommierten Swiss Economic Forum präsentieren die Finalisten ihre Geschäftsideen vor einer hochkarätigen Jury sowie vor führenden Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Die Finalisten des Swiss Economic Award 2026 sind:

Kategorie Dienstleistung

Bug Bounty Switzerland AG

Emergency Vet Care SA

enshift AG Kategorie

Deeptech/Life Science

LEM Surgical AG

Lightium AG

Limula SA

Kategorie Produktion/Gewerbe

Nu Glass SA

Swiss Cluster AG

Tiny Fish AG

Die Finalisten profitieren nicht nur von nationaler Sichtbarkeit, sondern auch von fundiertem Feedback durch Expertinnen und Experten sowie vom Zugang zum SEF.Founder-Netzwerk. Die Gewinnerunternehmen der drei Kategorien erhalten zudem ein Preisgeld von je 25’000 Franken. (SEF/mc/pg)