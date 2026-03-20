Swiss Economic Award 2026: Diese neun Jungunternehmen stehen im Finale
Bern – Die Finalisten des Swiss Economic Award 2026 stehen fest: Am 5. Juni treten sie im Rahmen des Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken an, um die bedeutendste Auszeichnung für Jungunternehmen in der Schweiz zu gewinnen.
Der Swiss Economic Award zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen in den Kategorien Dienstleistung, Deeptech/Life Science sowie Produktion/Gewerbe aus. Für die Ausgabe 2026 gingen über 150 Bewerbungen ein. Daraus wurden neun vielversprechende Unternehmen für das Finale nominiert. Am zweiten Tag des renommierten Swiss Economic Forum präsentieren die Finalisten ihre Geschäftsideen vor einer hochkarätigen Jury sowie vor führenden Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.
Die Finalisten des Swiss Economic Award 2026 sind:
Kategorie Dienstleistung
- Bug Bounty Switzerland AG
- Emergency Vet Care SA
- enshift AG Kategorie
Deeptech/Life Science
- LEM Surgical AG
- Lightium AG
- Limula SA
Kategorie Produktion/Gewerbe
- Nu Glass SA
- Swiss Cluster AG
- Tiny Fish AG
Die Finalisten profitieren nicht nur von nationaler Sichtbarkeit, sondern auch von fundiertem Feedback durch Expertinnen und Experten sowie vom Zugang zum SEF.Founder-Netzwerk. Die Gewinnerunternehmen der drei Kategorien erhalten zudem ein Preisgeld von je 25’000 Franken. (SEF/mc/pg)