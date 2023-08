SWISS USAccelerator Programm: Schweizer Unternehmen erhalten Schlüssel zur globalen Expansion

Deisswil – Eine aussergewöhnliche Chance erwartet Schweizer Startups und KMU, die nach globaler Expansion streben. Am 4. September wird das SWISS USAccelerator Programm mit einem Auftaktevent im Zentrum für Innovation und Digitalisierung (ZID) im Bernapark in Deisswil lanciert. Diese Initiative eröffnet Schweizer Firmen die Möglichkeit, ihre Reichweite auf die grössten internationalen Märkte auszudehnen und dort nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Der SWISS USAccelerator Programms hat seinen primären Fokus auf die Vereinigten Staaten gerichtet. Die Lancierung dieses innovativen Programms erfolgt mit dem Ziel, konkrete Unterstützung für Unternehmen anzubieten, die den Schritt in internationale Märkte wagen möchten. Ein entscheidendes Merkmal des Programms ist die Bereitstellung wertvoller Ressourcen und Netzwerke, die den Expansionsprozess erleichtern und den teilnehmenden Unternehmen kostbare Zeit sparen.

Volles Marktpotenzial ausschöpfen

Bislang schöpfen viele Schweizer Startups und KMUs ihr volles Potenzial auf globaler Ebene noch nicht aus. Experten sind sich einig, dass die Begrenzung auf den deutschsprachigen Raum ein Hindernis für die langfristigen Erfolg der Unternehmen darstellen kann. Es ist deshalb von wesentlicher Bedeutung, diese scheinbar riskante Herausforderung durch gezielte Unterstützung zu überwinden. Genau hier setzt der Swiss USAccelerator an. Er wurde entwickelt, um diese Hürden aus dem Weg zu räumen und Schweizer Startups und KMUs die Gelegenheit zu bieten, ihr volles Marktpotenzial auszuschöpfen und in den globalen Märkten Fuss zu fassen.

«Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern auf beiden Seiten des Atlantiks sowie der Wissenstransfer kann nicht genug betont werden. Diese Kooperationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der teilnehmenden Unternehmen und ihrer erfolgreichen Expansion in globale Märkte.», meint Kaspar Zimmerli, einer der Hauptverantwortlichen des Programms.

Das Auftaktevent des USAccelerator Programms findet am 4. September im Zentrum für Innovation und Digitalisierung im Bernapark in Deisswil statt. Die Veranstaltung verspricht ein inspirierendes Programm aus Präsentationen, Diskussionen und Netzwerkmöglichkeiten, um den teilnehmenden Unternehmen einen optimalen Start in ihre Expansionsreise zu bieten. (mc/pg)

SWISS USAccelerator Programm