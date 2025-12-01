Swisspod bricht Hyperloop-Geschwindigkeitsrekord auf der weltweit grössten Teststrecke in den USA

Swisspod, ein führender Entwickler von Hyperloop-Technologie, hat während seines zweiten US-Hyperloop-Day-Events einen wichtigen Meilenstein im Transportwesen gesetzt: Das Unternehmen stellte die weltweit grösste Hyperloop-Teststrecke vor, präsentierte Aerys 1, sein erstes Hyperloop-Kapselmodell, und führte vor mehr als 150 Industriepartnern, Vertretern und Gästen aus aller Welt einen erfolgreichen, rekordverdächtigen Live-Test durch.

Während der Demonstration erreichte Swisspod eine Rekordgeschwindigkeit von 65 mph (102 km/h) – die höchste Geschwindigkeit, die derzeit von einem aktiven Hyperloop-Entwickler weltweit erreicht wird, und setzte damit einen neuen Massstab in der Branche. Die Teststrecke von Swisspod ist jetzt 520 Meter lang und befindet sich auf dem Pueblo Plex Campus in Pueblo, Colorado. Nach der Fertigstellung wird das geschlossene System eine Länge von 1,6 Kilometern haben und eine Fläche von 17 Hektar umfassen – das entspricht etwa der Grösse von 25 Fussballfeldern oder 12.200 geparkten Autos.

‍An der Veranstaltung nahmen wichtige nationale und lokale Persönlichkeiten teil, darunter der Senator von Colorado, Michael Bennet, Heather Graham, Bürgermeisterin von Pueblo, und Drew Feeley, stellvertretender Administrator der US-Bundesbahnbehörde (FRA), die in ihren Reden die Führungsrolle von Swisspod, die Bedeutung der Führungsrolle der USA im Bereich der Mobilität der nächsten Generation und die Rolle, die Pueblo derzeit bei der Verankerung der Hyperloop-Entwicklung spielt, würdigten. „Dies wird wahrscheinlich für das gesamte nächste Jahrhundert ein spannender Schwerpunkt unserer Wirtschaft sein“, sagte der Senator von Colorado, Michael Bennet.

„Derzeit gibt es viele Probleme mit dem Personenverkehr in Amerika, und wir glauben, dass Projekte wie dieses das Potenzial haben, die Art und Weise, wie Amerika reist, grundlegend zu verändern“, sagte Drew Feeley, stellvertretender Administrator der US-Bundesbahnbehörde (FRA).

Ein rekordverdächtiger Meilenstein – und erst der Anfang

Das US-Testprogramm von Swisspod wird auch weiterhin im Mittelpunkt dieser iterativen Entwicklung stehen. Mit einer funktionsfähigen Testanlage in Originalgrösse, einem ersten Hyperloop-Kapselmodell und laufenden Entwicklungszyklen plant das Unternehmen im Rahmen seiner Roadmap weitere Geschwindigkeitssteigerungen, erweiterte Subsystemtests und die Entwicklung von Strecken für grössere Entfernungen.

„Wir demonstrieren echte Hyperloop-Technologie auf der grössten Teststrecke der Welt. Wir hatten einen grossartigen Test und werden in den kommenden Wochen die Leistung steigern, das System stärker beanspruchen und in einem Tempo voranschreiten, das diese Branche noch nie gesehen hat. So werden echte Transportsysteme entwickelt“, sagte Denis Tudor, CEO von Swisspod. „Unser System unterscheidet sich grundlegend von allen anderen auf dem Markt. Die Infrastruktur ist passiv, während sich die gesamte Kerntechnologie in der Kapsel befindet. Das Herzstück ist unser patentiertes Antriebssystem, das für hohe Effizienz bei sehr hohen Geschwindigkeiten ausgelegt ist und auf dem Markt seinesgleichen sucht“, fügte Tudor hinzu.

Hohe Dynamik und strategische Investitionen

Dieser Meilenstein folgt auf den erfolgreichen Abschluss der Startkapitalrunde von Swisspod in Höhe von 13 Millionen US-Dollar und beschleunigt die Expansion des Unternehmens in den Vereinigten Staaten sowie die Fortsetzung der Tests und die Fertigstellung der Infrastruktur im Hinblick auf die Kommerzialisierung seiner Hyperloop-Technologie.

Eine Erfolgsgeschichte voller Weltneuheiten

Während die Live-Demonstration in Colorado einen neuen Massstab für Hyperloop-Tests setzt, ist Swisspod weiterhin international führend. Im vergangenen Jahr stellte das Unternehmen einen Weltrekord für die längste Hyperloop-Mission auf, indem es einen 11,8 km langen Test auf seiner massstabsgetreuen Forschungsinfrastruktur in der Schweiz durchführte – der ersten unendlichen Hyperloop-Teststrecke überhaupt. Auf die volle Grösse hochgerechnet entspricht die Strecke 141,6 km, was in etwa der Entfernung von Genf nach Bern oder von San Francisco nach Sacramento entspricht, mit einer entsprechenden Höchstgeschwindigkeit von 488,2 km/h. Diese Erfolge bauen auf der bewährten Fähigkeit von Swisspod auf, Technologien schnell zu entwickeln, zu testen und zu industrialisieren.

Was ist Hyperloop?

Hyperloop ist ein neues, vollelektrisches Hochgeschwindigkeits-Transportmittel, bei dem autonome Kapseln in Niederdruckröhren schweben und sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegen, ohne direkte CO₂-Emissionen zu verursachen. Hyperloop ist wetterbeständig, energieeffizient und nachhaltig und erfüllt den weltweit steigenden Bedarf an sauberer und schnellerer Beförderung von Passagieren und Fracht. Durch die Verbindung von Städten und Ländern in einem Bruchteil der heutigen Reisezeiten hat diese Technologie das Potenzial, die globale Mobilität neu zu definieren.

Swisspod zeichnet sich als einziges Hyperloop-Unternehmen aus, das eine praktische und erschwingliche Systemarchitektur verfolgt. Anstatt eine hochkomplexe und kostspielige Infrastruktur zu bauen, verlagert Swisspod den Grossteil der Technologie in das Fahrzeug und hält die Strecke weitgehend passiv. Dieses Design reduziert die Bau- und Wartungskosten, verbessert die Ausfallsicherheit und Sicherheit des Systems und vereinfacht die langfristige Skalierbarkeit und Bereitstellung. (Swisspod/mc/hfu)

Swisspod