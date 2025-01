Sword Startup Challenge: Start des neuen Förderprogramms für technologische Innovationen

Über Sword Group

Sword ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, digitale Transformation und Technologiedienstleistungen. Das Unternehmen geniesst einen ausgezeichneten Ruf für die Umsetzung komplexer IT- und Geschäftsprojekte sowie geschäftskritischer Prozesse. Mehr als 3’500 Technologie- und Digitalspezialisten arbeiten in über 50 Ländern, um Unternehmen im digitalen Zeitalter zu stärken.