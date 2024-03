Tenity investiert in 9 Frühphasen-Startups aus seinem Spring 2024 Inkubationsprogramm in der Schweiz

Zürich – Die kommende Ausgabe des Tenity Inkubationsprogramms in der Schweiz begrüsst eine Kohorte von 9 Startups, die aus einem Pool von mehr als 400 Bewerbungen weltweit ausgewählt wurden.

Die Startups überzeugten Tenity während des strengen Bewerbungsprozesses, der im Januar 2024 mit persönlichen Auswahltagen in Zürich seinen Höhepunkt fand. Die ausgewählten Gründer entwickeln vielversprechende Lösungen in den Bereichen Wealth Management, ESG, Cyber Security und Investment Management.

In den nächsten vier Monaten durchlaufen die Startups ein intensives Programm, das Workshops und Veranstaltungen zu Themen wie Produkt-Markt-Fit, Marketing und Fundraising umfasst. Zusätzlich zur 1:1-Betreuung durch das Tenity-Team bietet das Programm Zugang zu Beratung und Unterstützung durch das breite Tenity-Ökosystem, darunter 280+ Alumni, 200+ Mentoren und ein umfangreiches Netzwerk von 170+ Investoren. Das Programm wird mit einem Demo Day am 13. Juni 2024 seinen Höhepunkt erreichen.

Brigitta Gyoerfi, Head of Operations Tenity Schweiz: «Herzlichen Glückwunsch an die Startups, die für das Spring 2024 Incubation Program in Zürich ausgewählt wurden. Das diesjährige Programm präsentiert eine bunte Palette von neun bahnbrechenden Startups aus den Bereichen Investment, Wealth Management, RegTech und KMU-Finanzierung. Wir sind bereit, ihr Wachstum zu unterstützen und Möglichkeiten zu schaffen, sie mit dem erweiterten Ökosystem von Tenity zu verbinden, um die Zukunft der Finanzen und der Nachhaltigkeit gemeinsam zu gestalten.»

Maximilian Derpa, CIO von Tenity: «Entgegen dem weltweiten Trend zu zurückhaltenden Investoren unterstützt Tenity weiterhin herausragende Gründer in ihren ersten Schritten. Die kommende Kohorte reicht von den feinsten Uhren bis zu den intelligentesten Daten, von den zugänglichsten Renten bis zu den alternativen Anlagen. Sie ist sehr vielfältig, hat aber eines gemeinsam: grossartige Gründer mit dem Willen, die Welt zu verändern.»

Die ausgewählten Startups:

Arca | Spanien

Arca bietet eine umfassende Lösung für die Umsetzung von Betriebsrentenplänen, die den Prozess des Sparens für jeden zugänglich und leicht verständlich macht.

CyberTide | Deutschland

CyberTide revolutioniert die Datensicherheit mit KI und stellt sicher, dass Unternehmen in regulierten Sektoren (Finanz- und Versicherungswesen) die Compliance einhalten und ihre sensiblen Informationen nahtlos schützen.

Darksquare | Vereinigtes Königreich

Darksquare ist eine Investmentplattform für Privatpersonen, die sich auf alternative, privatwirtschaftliche Investitionsmöglichkeiten konzentriert. Die Plattform von Darksquare ermöglicht ihren Kunden eine bessere Diversifizierung ihrer Portfolios und bietet ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Kapnative | Deutschland

Kapnative hat es sich zur Aufgabe gemacht, Berater in die Lage zu versetzen, die immensen Möglichkeiten des Privatmarktsektors zu erschließen. Durch die Erweiterung des Zugangs verschafft das Unternehmen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Privatmarktanlagen, einschließlich Private Equity, Risikokapitalfonds, Private Debt und Hedgefonds.

Lendit | Italien

Lendit ist eine Kreditvergabeplattform, auf der Unternehmen und Freiberufler einfach, schnell und individuell Kleinstkredite vergeben und beantragen können. Durch die innovative eingebettete Kreditvergabetechnologie können Finanzinstitute und B2B-Partner die Dienste von Lendit integrieren und ihren Kunden direkt von ihrer Plattform aus Kreditdienstleistungen anbieten und so die Kundenbindung erhöhen.

MITI | Estland

MITI hat einen Autopiloten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Finanzinstitute entwickelt, der dazu beiträgt, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu rationalisieren, Risiken zu minimieren und aktuelle Qualität zu gewährleisten.

Newbridge | Schweiz

Newbridge ermöglicht es Finanzinstituten, das Potenzial der Verwaltung von Kryptoanlagen zu erschließen. Ihre KI-gesteuerte SaaS-Plattform stattet Vermögensverwalter mit den Tools und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um den gesamten Lebenszyklus von Krypto-Assets zu meistern.

Rezonanz | Schweiz

Rezonanz entwickelt Softwarelösungen, die darauf abzielen, die Auswirkungen verantwortungsbewusster Anlagepraktiken zu messen und die Effektivität des Investment Stewardship zu verbessern.

Zurichberg | Schweiz

Die Plattform von Zurichberg ermöglicht Teilinvestitionen bis hin zum vollständigen Besitz von Luxuszeitmessern. Mit leicht verständlichen, datengestützten Einblicken und Echtzeit-Bewertungen bringt Zurichberg Transparenz in den Uhren-Investmentmarkt.

(Tenity/mc/hfu)

Bewerbungen für die Inkubationsgruppe 13 in der Schweiz, Gruppe 4 in den nordischen Ländern und Gruppe 8 in Singapur sind ab sofort möglich. Interessierte Startups können sich noch heute bewerben.