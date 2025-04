Tenity und GFTN unterzeichnen Absichtserklärung zur Stärkung der europäischen Fintech-Innovation

Zürich – Tenity, ein globales Fintech-Innovations-Ökosystem und Frühphasen-Investor, und GFTN (Global Finance and Technology Network) haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die strategische Zusammenarbeit in den Bereichen digitale Innovation, Talententwicklung und internationale Skalierung in der Finanztechnologie zu untersuchen.

Die Vereinbarung umreisst das gemeinsame Ziel, die europäische Fintech-Souveränität zu unterstützen, globale Expansionsmöglichkeiten für Startups zu fördern und die öffentlich-private Zusammenarbeit in Europa, dem Nahen Osten und Asien zu vertiefen.

Die Partnerschaft legt den Grundstein für einen intensiveren Austausch zwischen Fintech-Ökosystemen und verbindet Tenitys Expertise in der Beschleunigung von Startups und dem Aufbau von Ökosystemen mit der Mission von GFTN, als vertrauenswürdige Plattform Innovation und Regulierung in Einklang zu bringen, die finanzielle Inklusion zu beschleunigen und die Entwicklung von inklusiven, digitalen und nachhaltigen Finanzsystemen voranzutreiben. GFTN ist die treibende Kraft hinter globalen Plattformen wie dem Singapore FinTech Festival, dem Point Zero Forum (Schweiz) und dem GFTN Tokyo sowie dem Inclusive Fintech Forum in Kigali. Über diese Plattformen bringt GFTN führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Finanzen, Technologie und Politik zusammen, um die Zukunft des digitalen Finanzwesens zu gestalten.

«Fintech wächst nicht in Silos – es skaliert durch Partnerschaften, politische Abstimmung und gemeinsame Infrastruktur», sagte Andreas Iten, CEO und Mitgründer von Tenity. «Bei dieser Absichtserklärung geht es darum, diese Brücken zu bauen – zwischen Gründern und Regulierungsbehörden, Europa und Asien, Ambitionen und Massnahmen.

Konzentration auf Infrastruktur, Talente und Expansion

Die Absichtserklärung umreisst eine Reihe potenzieller Bereiche für die Zusammenarbeit in drei Hauptsäulen:

Infrastruktur und Wissensaustausch , einschliesslich der Entwicklung digitaler Plattformen zur Vernetzung von Akteuren, zum Austausch von Erkenntnissen und zum Aufzeigen neuer Trends in Regulierung und Technologie.

, einschliesslich der Entwicklung digitaler Plattformen zur Vernetzung von Akteuren, zum Austausch von Erkenntnissen und zum Aufzeigen neuer Trends in Regulierung und Technologie. Talent- und Kompetenzaufbau mit Initiativen zur Gewinnung, Ausbildung und Qualifizierung von Fintech-Talenten in der gesamten Region, um sicherzustellen, dass das Ökosystem über das nötige Humankapital verfügt, um nachhaltig zu wachsen.

mit Initiativen zur Gewinnung, Ausbildung und Qualifizierung von Fintech-Talenten in der gesamten Region, um sicherzustellen, dass das Ökosystem über das nötige Humankapital verfügt, um nachhaltig zu wachsen. Marktzugang und internationales Wachstum, Erkundung gemeinsamer Accelerator-Programme, Hackathons und Investitionsmöglichkeiten zur Unterstützung von Startups, die in neue Regionen expandieren, insbesondere in Europa, MENA und Südostasien.

Beide Organisationen wollen auch verstärkt mit politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um ein innovationsfreundliches Umfeld zu fördern und die Abstimmung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu vertiefen.

«Diese Partnerschaft spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Europa eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der globalen Fintech-Landschaft spielt. Durch die Eröffnung unseres Berliner Büros und die Zusammenarbeit mit führenden europäischen Unternehmen wie Tenity erweitern wir nicht nur unsere Präsenz, sondern verstärken auch unser Engagement, Finanzinnovationen weltweit zu vernetzen», sagte Sopnendu Mohanty, Group CEO von GFTN.

Mit Tenity, das wichtige Hubs in Europa, dem Nahen Osten und Asien betreibt, und der starken Präsenz von GFTN durch weltweit führende Plattformen wie das Singapore Fintech Festival und das Point Zero Forum in der Schweiz ist die Partnerschaft einzigartig positioniert, um als transkontinentale Brücke zu dienen. Gemeinsam können sie eine stärkere Angleichung der Fintech-Ökosysteme fördern, den Talent- und Kapitalfluss erleichtern und die Skalierung vielversprechender Startups in den wichtigsten globalen Märkten beschleunigen.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, Europa als weltweit führenden Fintech-Standort zu positionieren, indem die Fragmentierung verringert wird, Startups mit hohem Potenzial unterstützt und kohärentere Wege für Innovation und Wachstum geschaffen werden. (Tenity/mc/hfu)