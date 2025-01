Terra Impact Ventures: Zürich hat ein neues, globales Nachhaltigkeits-Unternehmen

Zürich – Mit Terra Impact Ventures startet ein neues Unternehmen, das globale Startups dabei unterstützt, nachhaltige Lösungen für Klima und Natur zu entwickeln. Die Gründungspartner sind Unternehmer und Impact-Investoren und begleiten die jungen Firmen mit gezielten Investitionen und strategischer Beratung. – Am diesjährigen WEF präsentiert Terra Impact Ventures eine Diskussionsrunde zu nachhaltigen Investitionen.

Hinter Terra Impact Ventures stehen vier Gründer und Partner, die bereits seit zwei Dekaden die Schweizer Nachhaltigkeits-Szene prägen.

CEO Renat Heuberger, CFO Christoph Grobbel, COO Marco Hirsbrunner und CNO (Chief Nature Officer) Christian Dannecker waren Mitgründer von South Pole und führten die Firma zu einem Klima-Einhorn. Heuberger war zuvor Mitgründer und Geschäftsleiter der Stiftung myclimate.

Fokus auf Nachhaltigkeitsunternehmen

Terra Impact Ventures arbeitet mit aufstrebenden globalen Nachhaltigkeitsunternehmen zusammen, die das Potenzial haben, Branchen zu transformieren. Die Leistungen umfassen gezielte Impact-Investitionen, strategische Beratung sowie die Übernahme von Führungsrollen in Aufsichtsräten.

“Wir unterstützen innovative Unternehmen mit der Beschaffung von Wachstumskapital, aber auch mit Wissen, Management und Strategien”, sagt Renat Heuberger, CEO von Terra Impact Ventures. “Gemeinsam schaffen wir langfristige Werte für den Planeten und die Menschen.”

Das aktuelle Portfolio umfasst:

AIRMO, Technologie zur Überwachung von Methanemissionen mit Satelliten

Svarmi, Messungen und Analysen von Biodiversität

CLIMADA Technologies, ein führender Anbieter von Klimarisikoanalysen

MPower, Solaranlagen für Afrika

illuminem, führende Informations- und Datenplattform für Nachhaltigkeit

eAgronom, Tools für eine gesunde, profitable und nachhaltige Landwirtschaft und die Initiative Carbon Paradox, welche die Hintergründe und Debatten rund um CO2-Zertifikate beleuchtet

Auftritt am WEF 2025 am 21.1.25

Terra Impact Ventures wird am Davos Sustainable Investment Forum 2025 innerhalb des WEF ihr neues Projekt vorstellen. Die Veranstaltung findet am 21. Januar 2025, von 8 bis 12 Uhr, im Berghotel Schatzalp Private Chalet statt. Auf der Agenda stehen Diskussionen rund um nachhaltige Anlagemöglichkeiten, die sich verändernde Investmentlandschaft, die Billionen-Dollar-Investitionslücke zur Erreichung von NetZero und die Möglichkeiten, die SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen.

Zu den Referenten gehören Barbara Franzen, Managing Director von Svarmi; Daria Stepanova, CEO von AIRMO; Andrea Gori, CEO von illuminem; Manuel Seiffe, CEO von MPower und Renat Heuberger, CEO von Terra Impact Ventures. (Terra Impact Ventures/mc/ps)