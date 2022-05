Tony Prestedge verstärkt PriceHubble als Berater und Stefan Heitmann wird zum exekutiven Präsidenten ernannt

Zürich – Das schnell wachsende globale PropTech-Unternehmen PriceHubble AG heisst den ehemaligen stellvertretenden CEO von Santander UK, Tony Prestedge, als Berater und Investor willkommen. Tony Prestedge wird seine Tätigkeit ab 1. Mai 2022 aufnehmen. Gleichzeitig wird der Gründer und gegenwärtige Verwaltungsratspräsident, Dr. Stefan Heitmann, künftig als exekutiver Präsident von PriceHubble fungieren.

Tony Prestedge, einer der renommiertesten Retail-Banker Grossbritanniens, wird ab 1. Mai 2022 PriceHubble unterstützen. Das Unternehmen, das 2016 von Dr. Stefan Heitmann und Markus Stadler in Zürich gegründet wurde, verzeichnet ein schnelles Wachstum und ist weltweit führend im Bereich Immobilienbewertungen durch Big Data Analytics und KI. Mit der Nutzung von Big Data, modernster Analysetechnik und grossartiger Visualisierungen sorgt PriceHubble für ein neues Level an Transparenz auf den globalen Immobilienmärkten. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die darauf ausgerichtet sind, Einrichtungen wie Immobilienportale sowie Immobilien- und Hypothekengesellschaften entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette zu unterstützen. PriceHubble verzeichnete in mehreren Ländern ein schnelles und erfolgreiches Wachstum und ist heute in neun Ländern aktiv: Schweiz, Frankreich, Deutschland, Österreich, Japan, Niederlande, Belgien, Tschechische Republik und Slowakei. Tony Prestedge, der auch in PriceHubble investieren wird, wird in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung des Unternehmens eine Schlüsselrolle beim bevorstehenden Markteintritt in Grossbritannien und bei weiteren Expansionsschritten spielen.

Vor seiner Tätigkeit bei PriceHubble amtete Tony Prestedge als stellvertretender CEO bei Santander UK. Vor dieser Tätigkeit war er zwölf Jahre lang bei Nationwide beschäftigt. Er hatte dort verschiedene Positionen inne, darunter die des COO und des stellvertretenden CEO, und fungierte ausserdem als Managing Director of Home Finance bei Barclays. Ferner war er als erster Chief Operating Officer des staatlichen Dienstes NHS Test and Trace an das Ministerium für Gesundheit und Soziales entsandt und leitete die Bereiche Transformationsplanung und Programmmanagement, Technologie, Entwicklung digitaler Kanäle, Datenanalyse und Betrieb während der COVID-19-Pandemie.

Zu seiner neuen Aufgabe äussert sich Tony Prestedge wie folgt: «PriceHubble verbindet die Vorteile von Big Data und künstlicher Intelligenz, um modernste digitale Lösungen für die Immobilien- und Finanzbranche zu entwickeln. Ich freue mich darauf, dieses starke und schnell wachsende Team zu unterstützen. Unser Ziel ist es, weiterhin schnell zu wachsen und neue Märkte zu erschliessen, einschliesslich Grossbritannien.»

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat von PriceHubble erfreut, bekannt zu geben, dass Dr. Stefan Heitmann, Gründer von PriceHubble, nunmehr als exekutiver Präsident von PriceHubble fungiert. Dr. Stefan Heitmann nimmt zu seiner Ernennung wie folgt Stellung: «Ich freue mich darauf, mich bei PriceHubble noch stärker zu engagieren und unser Team als exekutiver Präsident zu unterstützen. Neben den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Investor Relations werde ich den Fokus noch gezielter auf die internationale Expansionsstrategie von PriceHubble legen und eng mit Tony und dem Management-Team zusammenarbeiten, um die internationale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen und PriceHubble zu einem echten Weltmarktführer in seinem Bereich zu machen.» (PriceHubble/mc/ps)