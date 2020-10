TWISPER erreicht 1 Million Downloads und stellt die Online-Review-Branche auf den Kopf

Genf – Das Schweizer Startup-Unternehmen TWISPER hat den Meilenstein von 1 Million Downloads in weniger als einem Jahr geschafft – und das in mehr als 150 Ländern. Die schnell wachsende Social App ermöglicht ihren Benutzern, persönliche und ausschliesslich positive Empfehlungen von Restaurants, Hotels und Bars mit Freunden und TWISPER Partnern zu teilen. Hiermit revolutioniert TWISPER die Online-Review-Branche. Derzeit ist die App in 10 Sprachen verfügbar.

Negative Kommentare, unfaire Bewertungen, gefälschte Rezensionen und ein Verkauf von persönlichen Daten gibt es bei TWISPER nicht. Das Schweizer Unternehmen bringt Transparenz und Fairness in die oft sehr undurchsichtige Online-Review Branche.

Die kostenlose Social App des Schweizer Unternehmens ermöglicht ihren Benutzern, persönliche und ausschliesslich positive Empfehlungen von Restaurants, Hotels und Bars zu entdecken und zu teilen. Benutzer geben ihre Erfahrungen mit Hilfe von digitaler Mundpropaganda ihrer Community und TWISPER Partnern weiter. Wie im wahren Leben wendet man sich an Freunde um unvoreingenommene und authentische Empfehlungen über Orte zum Essen, Schlafen und Trinken zu erhalten.

Antonio Canton, CEO und Gründer von TWISPER, sagt: „TWISPER ist stolz darauf, diesen Meilenstein erreicht zu haben: in weniger als einem Jahr haben wir 1 Million Downloads auf unserer Social App verzeichnet. Wir sind sehr stolz, weil das Jahr 2020 insbesondere für das Gastgewerbe ein herausforderndes war. Mehr denn je sind Positivität, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz gefragt. Und wir rütteln die Online-Empfehlungsbranche mit einem positiven Ökosystem auf, von welchem alle profitieren: Benutzer, Unternehmen sowie Partner. In den nächsten fünf Jahren wollen wir die führende und vertrauenswürdigste Social App für Nutzer sowie die Nummer eins im digitalen Mundpropaganda Marketing für Unternehmen werden.“

Ihr Geschäftsmodell bezeichnet TWISPER selber als disruptiv, da es – im Gegensatz zu den grossen Online-Empfehlungsplattformen und Technikgiganten – ganz bewusst keine Benutzerdaten verkauft, um riesige Gewinne erzielen zu können.

Dieser positiven Revolution schliessen sich immer mehr Partner an, darunter renommierte Reise- und Tourismusmagazine wie easyJet Traveller und National Geographic Traveller UK. Hinzu kommen Markenbotschafter aus dem Gastgewerbe wie der mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Philippe Chevrier und der preisgekrönte Schweizer Barkeeper Dirk Hany. Letzterer erklärt: „Ich bin von TWISPERs Konzept fasziniert. Es hat mir wirklich geholfen, positive Kundenempfehlungen zu nutzen. Diese sind wie die gute alte Mundpropaganda, nur in der digitalen Welt.“

Das Ziel von TWISPER ist es, Fairness und Positivität in das Bewertungssystem der Gastronomie zurückzubringen. Ohne negative Kommentare, unfaire Bewertungen und gefälschte Profile hilft TWISPER dem Gastgewerbe: über die digitale Mundpropaganda Plattform können Freunde von zufriedenen Kunden als neue Kunden gewonnen werden. Mit einem Null-„Cost-per-Click“-Modell ohne jegliche Buchungsprovisionen eliminiert TWISPER die Schnittstelle zwischen Kunden und Unternehmen. TWISPER bietet eine transparente Preisstruktur mit niedriger Monatsgebühr und ohne versteckte Kosten an.

TWISPER ist kostenlos auf iOS und Android verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.twisper.com beziehungsweise business.twisper.com.

Die TWISPER App gibt es bereits in 10 Sprachen und die TWISPER Community ist schon in mehr als 150 Ländern aktiv. Jeden Monat werden weitere Sprachen implementiert. Mit mehr als 50 Vollzeitmitarbeitenden, Büros in Genf und Lissabon und einer ständig wachsenden globalen Gemeinschaft von Nutzern sowie Partnern, revolutioniert TWISPER die Online-Review-Branche.