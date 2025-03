Upgrain gewinnt Swiss Sustainability Impact Award 2025

St.Gallen – Nahrungsmittel aus Nebenströmen der Bierbrauerei: das Appenzeller Startup Upgrain wurde am diesjährigen START Summit in St.Gallen für seine Leistungen im Bereich Food-Upcycling mit dem «Swiss Sustainability Impact Award» ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in den Olma Messen St.Gallen statt. Die Veranstaltung, die Europas grösste von Studierenden organisierte Startup-Konferenz ist, bietet Startups eine Plattform, um ihre Innovationen zu präsentieren und mit potenziellen Investoren sowie Branchenvertretern in Kontakt zu treten.

«Diese Auszeichnung ist eine grosse Ehre für unser Team und eine Bestätigung für unsere Arbeit im Bereich nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und sehen sie als Ansporn, unsere Technologie weiterzuentwickeln und international auszubauen», sagt Vincent Vida, CEO von Upgrain.

Innovative Nutzung von Biertreber

Upgrain hat ein neuartiges Verfahren zur Veredelung von Biertreber entwickelt, einem Nebenprodukt der Bierbrauerei. Gemeinsam mit der Brauerei Locher hat das Unternehmen im vergangenen Jahr Europas grösste Treberaufbereitungsanlage in Betrieb genommen. Die Anlage verarbeitet jährlich rund 25’000 Tonnen Biertreber zu Proteinen, Ballaststoffen und weiteren wertvollen Inhaltsstoffen für die Lebensmittelindustrie. Diese finden Verwendung als Mehlersatz, zur Texturverbesserung in Backwaren und Fleischersatzprodukten sowie als Grundlage für proteinreiche Snacks und Getränke.

Dieser Prozess trägt zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei, spart Wasser und verringert den Bedarf an Anbauflächen für traditionelle Proteinquellen wie Weizen oder Soja. Allein die Brauerei Locher spart dadurch jährlich über 5.500 Tonnen CO₂ ein. Das Verfahren ist international skalierbar und wird in der Lebensmittelindustrie eine bedeutende Rolle spielen, wie erste Produktionslinien zeigen.

Integration in die Schweizer Armeeverpflegung

Seit Kurzem setzt denn auch die Schweizer Armee auf treberbasierte Lebensmittel, die als nachhaltiger Fleischersatz Soldatinnen und Soldaten ernähren. Die Brauerei Locher stellt diese unter der Marke «brewbee» aus dem hauseigenen Biertreber her, der mithilfe der Anlage von Upgrain verarbeitet wird. Diese Produkte erfüllen die hohen Anforderungen der Armeeverpflegung hinsichtlich des Nährstoffgehalts und der Sättigungswirkung.

Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher, betont die Bedeutung dieser Entwicklung: «Das Startup Upgrain hat gezeigt, dass es mit seiner Entwicklung im Bereich Food-Upcycling eine skalierbare Innovation geschaffen hat, welche die Nebenströme unserer Brauerei vielseitig einsetzbar machen.»

Upgrain hatte 2021 bereits den START Summit gewonnen – damals noch als Startup-Idee. Mit der Unterstützung und dem Preisgeld, das mit dieser Ehrung einherging, konnte Upgrain die Brauerei Locher als Partnerin gewinnen und die Anlage zur Treberaufbereitung in Appenzell bauen. Vincent Vida betont: «Ohne den START Summit stünden wir heute nicht dort, wo wir sind: An vorderster Front gegen Foodwaste und mit Europas grösster Treberaufbereitungsanlage in vollem Betrieb.» (upgrain/mc/hfu)