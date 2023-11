Urban Connect-Gründer gewinnen EY Entrepreneur of the Year Award Switzerland 2023!

Zürich – Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst and Young hat zum 26. Mal innovative Schweizer Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet. Die Urban Connect-Gründer Judith Häberli und Robert Ruttmann haben in der Kategorie Emerging Entrepreneur triumphiert.

Was ist der EY Entrepreneur of the Year?

Der EY Entrepreneur of the Year ist einer der grössten und renommiertesten Wirtschaftspreise, der in der Schweiz bereits zum 26. Mal verliehen wurde. Der von EY ins Leben gerufene Preis zeichnet Gründer, CEOs und Führungskräfte aus, die in aussergewöhnlicher Weise Innovation, Wachstum und positive Veränderungen in Unternehmen und Gemeinden vorantreiben.

Aus einem Feld von rund 50 jährlich nominierten Unternehmen werden die Finalisten in vier Preiskategorien – «Emerging Entrepreneur», «Industry, High-Tech & Life Sciences», «Services & Commerce» und «Family Business» – von einer engagierten und unabhängigen Jury aus 10 Mitgliedern ausgewählt, die Monate in den sorgfältigen Auswahlprozess investieren. Die Nominierten werden anhand universeller Kriterien bewertet, darunter Unternehmergeist, Unternehmenswachstum, Innovation, Nachhaltigkeit, globaler Einfluss und vorbildliche Führung in ihren Organisationen.

Champions der Kategorie Aufstrebende Unternehmer

Die Preisverleihung an die ausgewählten Finalisten mit rund 400 geladenen Gästen fand am Abend des 27. Oktobers im Rahmen eines Gala-Events in Lausanne statt. Hier gab Tom Hanan, CEO von Web Republic und unabhängiges Jurymitglied für die Kategorie Emerging Entrepreneur, bekannt, dass Judith Häberli und Robert Ruttmann den Preis gewonnen haben. Tom Hanan würdigte Judith und Robert für ihre Risikobereitschaft, ihren Ehrgeiz und ihre Innovation im Bereich der Mobilität.

Judith Häberli, Mitbegründerin von Urban Connect, erklärte nach der Preisverleihung:

«Wir fühlen uns sehr geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Sie ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des gesamten Urban Connect Teams. Diese Anerkennung motiviert uns alle, unsere Mission fortzusetzen, Unternehmen bei der Dekarbonisierung und dem effizienteren Management ihrer Mitarbeitermobilitätssysteme zu unterstützen.» (Urban Connect/mc/ps)

Über Urban Connect

Urban Connect ist eine Mobilitätsplattform für multimodale Lösungen für Unternehmen in der Schweiz. Das Dienstleistungsangebot umfasst drei Hauptpfeiler: 1) Flottendienste, die den Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu hochwertigen E-Bikes, E-Scootern und E-Autos ermöglichen, die in einem geschlossenen Ökosystem gemeinsam genutzt werden; 2) Mobilitätsbudget, das alle Mobilitätsdienste – auch von Dritten – bündelt, um den Mitarbeitenden eine faire und flexible Zuteilung von Mobilitätsressourcen zu ermöglichen; und 3) digitales Parkraummanagement, das Unternehmen hilft, den Zugang zu ihren Parkplätzen systematisch zu steuern. Alle diese Mobilitätsdienste sind über eine einzige App zugänglich, die den Unternehmen hilft, Kosten zu sparen, Emissionen zu reduzieren und den Endnutzern ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten.

In den letzten 2 Jahren hat sich Urban Connect zu einer führenden multimodalen Mobilitätsplattform für Unternehmen entwickelt. Sie unterstützt über 50 bekannte Marken in der Schweiz, von regionalen Spitälern bis hin zu Branchenführern wie Swiss International Air Lines, Roche oder Google, bei ihren Bemühungen, die CO2-Emissionen des Autoverkehrs zu senken. Anfang dieses Jahres wurde Urban Connect als offizieller Partner der SBB ausgewählt, um gemeinsam eine multimodale Mobilitätslösung für SBB-Unternehmenskunden zu entwickeln.