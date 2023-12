Vaudoise unterstützt Startup ALIEN Limited

Lausanne – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen unterstützt den Wettbewerb «PRÊT? PARTEZ, PITCH!» des Vereins Genilem. Das Gewinnerprojekt der diesjährigen Ausgabe heisst ALIEN Limited und wird von der Vaudoise ein Jahr lang unterstützt.

Die Expertinnen und Experten der Vaudoise werden das Startup mit einem gezielten Mentoring begleiten und entsprechendes Wissen und Know-how für einen erfolgreichen Unternehmensstart zur Verfügung stellen.

Von der Muschel zum Zement

ALIEN Limited mit der Mitgründerin Carole Fonty geht gegen das Problem der Quaggamuscheln vor, einer äusserst invasiven Muschelart, die ursprünglich im Schwarzen Meer beheimatet ist und heute in mehreren Seen in der Schweiz und in Europa vorkommt, darunter auch im Genfersee. Sie sind nicht essbar und können nicht ausgerottet werden – und bringen die einheimischen Seeökosysteme in Gefahr. Das Projekt von ALIEN Limited besteht darin, diese Muscheln, deren Schalen aus Kalkstein bestehen, zu CO2-armem Zement und umweltfreundlichem Sickerstein zu verarbeiten.

Das junge Genfer Startup wird ein Jahr lang in einem auf ihre Projektbedürfnisse massgeschneiderten Mentoring-Programm von den Expertinnen und Experten für Unternehmensförderung von Genilem und Fachleuten der Vaudoise Versicherungen begleitet. Das Jungunternehmen profitiert so in seiner Startphase von einer gezielten Unterstützung, um seine Positionierung zu stärken und die Geschäftsentwicklung auf dem Markt zu beschleunigen. (mc/pg)