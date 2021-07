Venture Leaders Biotech 2021: 10 neue Mitglieder der Schweizer Startup Nationalmannschaft präsentieren Schweizer Biotech-Innovationen auf der globalen Bühne

Zürich / Lausanne / St. Gallen – Die Schweizer Startup Nationalmannschaft begrüsst neue Mitglieder: Eine Jury hat 10 Startups für das erste Venture Leaders Programm ausgewählt, das sich explizit der Biotech-Branche widmet. Während ihrer Roadshow werden die Venture Leaders Biotech internationale Investoren und Branchenführer treffen und so Zugang zu branchenspezifischer Expertise und Netzwerken erhalten, um ihre Unternehmen weiterzuentwickeln. Venture Leaders Biotech 2021 wird gemeinsam von Venturelab und Swissnex organisiert und von der EPF Lausanne, der ETH Zürich, VISCHER und dem Kanton Zürich unterstützt.

Die Venture Leaders − die Mitglieder der Schweizer Startup Nationalmannschaft − haben ein klares Ziel. Sie sehen sich als Global Player und wollen den ersten Schritt zur internationalen Expansion machen. Die Investoren- und Business-Development-Roadshows für Schweizer Startups sind speziell darauf ausgerichtet, sie bei diesem Ziel zu unterstützen. Seit 16 Jahren reist das Nationalteam nach Boston, um sich mit der Gründerszene der Vereinigten Staaten von Amerika auszutauschen. 2014 wurde die Venture Leaders Roadshow auf China und New York ausgeweitet, 2017 kam das Silicon Valley hinzu und 2019 Barcelona.

Seit 16 Jahren zeigen die Venture Leaders-Teams die Qualität und das Potenzial von Schweizer Startups rund um den Globus. Zu den Alumni von Venture Leaders gehören hochkarätige Biotech-Startups wie Covagen (übernommen von Johnson & Johnson), Redbiotec (Redvax übernommen von Pfizer), KB Medical (übernommen von Globus Medical), SimplicityBio (übernommen von Precision for Medicine) und AMAL Therapeutics (übernommen von Boehringer Ingelheim). Das Startup NBE-Therapeutics nahm 2003 am Venture Leaders-Programm teil und wurde 2020 für EUR 1,18 Milliarden von Boehringer Ingelheim übernommen.

Eine Jury aus professionellen Investoren und Biotech-Experten hat fast 70 Bewerbungen gesichtet, um die 10 Venture Leaders Biotech 2021 auszuwählen. Bisher nahmen Biotech-Startups am Venture Leaders Life Sciences Programm teil, doch nun hat der Sektor seine eigene Roadshow, und die Venture Leaders Biotech 2021 werden die erste Gruppe sein, die das Biotech-Programm absolviert. Die zehn ausgewählten Startups verbessern die Prävention, Diagnostik und Behandlung von Krankheiten durch innovative Lösungen in Bereichen wie RNA-Sequenzierung, Präzisionsmedizin, Genom-Editierung und Gentherapie.

„Eine internationale Investoren-Roadshow für Biotech-Startups spiegelt die Bedeutung dieses wachsenden Sektors wider − in der Schweiz und darüber hinaus. Wir wollen den Venture Leaders Biotech 2021 Kontakte und Investitionsmöglichkeiten ermöglichen, damit ihre Innovationskraft ihr volles Potenzial entfalten kann‟, sagt Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. „Die Venture Leaders Biotech Startups 2021 demonstrieren die Position der Schweiz als globaler Biotech-Hub, der hochwertige Innovationen hervorbringt, die unsere Zukunft verändern werden.‟

Die im Herbst stattfindende internationale Investoren-Roadshow soll die Expansion der Startups beschleunigen und die Basis für ihre globalen Geschäftsnetzwerke legen. „Venture Leaders ist ein herausragendes Programm, das viel mehr Türen öffnet, als es für ein einzelnes Unternehmen möglich wäre‟, sagt Sven N. Hobbie, Mitgründer von Juvabis und Venture Leaders Alumnus.

Die Venture Leaders Biotech 2021

Acthera Therapeutics | Carlo Bertozzi | Basel | www.venturelab.swiss/Acthera

Acthera Therapeutics entwickelt eine innovative Technologieplattform zur gezielten Wirkstofffreisetzung, die eine der wichtigsten Herausforderungen in der Medizin angeht: die Optimierung der therapeutischen Wirkung bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen.

Alithea Genomics | Riccardo Dainese | Cossonay | www.venturelab.swiss/alithea

Alithea Genomics nutzt die Möglichkeiten der RNA-Sequenzierung für die Entdeckung von Biomarkern für Medikamente, um eine bessere Gesundheitsversorgung und schnellere Heilung zu ermöglichen.

Avrion Therapeutics | Maximilien Murone | Allschwil | www.venturelab.swiss/avrion

Avrion Therapeutics hat eine neue Präzisions-Gentherapie-Plattform entwickelt, um neurodegenerative Krankheiten zu bekämpfen, wobei der Schwerpunkt auf der Amyotrophen Lateralsklerose liegt.

cellvie | Alexander Schueller | Matzingen | www.venturelab.swiss/Cellvie

cellvie strebt eine neue Kategorie von Medikamenten an, die das therapeutische Potenzial der Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, nutzen. Als erste Indikation zielt das Unternehmen auf die Ischämie-Reperfusionsverletzung bei Nierentransplantationen.

deepCDR Biologics | Simon Friedensohn | Basel | www.venturelab.swiss/deepcdr

deepCDR Biologics kombiniert maschinelles Lernen mit Fortschritten im Bereich Gene Editing und Deep Sequencing, um die Entwicklungszeiten von Medikamenten drastisch zu verkürzen. Ziel des Unternehmens ist es, überlegene therapeutische Antikörper auf den Markt zu bringen, die sicherer und effektiver bei der Behandlung von Krankheiten sind.

Gnubiotics Sciences | Yemi Adesokan | Epalinges | www.venturelab.swiss/gnubiotics

Gnubiotics basiert auf proprietären Säulen der Mikrobiom-Innovation. Das Unternehmen diagnostiziert und definiert zunächst die Gesundheit des Mikrobioms und Krankheitszustände und produziert dann natürliche Lösungen auf Glykanbasis zur Wiederherstellung und Erhaltung eines gesunden Mikrobioms.

HexagonFab | Christoph v. Bieberstein | Zürich | www.venturelab.swiss/HexagonFab

HexagonFab bietet analytische Werkzeuge für die Interaktionsanalyse neuer Wirkstoffe. Diese Werkzeuge helfen, Entwicklungszeiten zu verkürzen und sicherzustellen, dass Medikamente effizient produziert werden können.

Nemosia | Awa Diagne | Zürich | www.venturelab.swiss/nemosia

Nemosia hat sich zum Ziel gesetzt, das öffentliche Bewusstsein für neurologische Erkrankungen zu schärfen und eine Kultur zu fördern, in der Hirnscans Teil der regelmässigen Gesundheitsuntersuchungen sind. Das Unternehmen entwickelt hochselektive bildgebende Tracer für die Früherkennung, Therapieüberwachung, Medikamentenentwicklung und effektive Patientenrekrutierung.

NextImmune | Rajesh Jayachandran | Basel | www.venturelab.swiss/NextImmune

NextImmune konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung einer neuartigen Klasse von immunsuppressiven Therapien für autoimmun-entzündliche Erkrankungen und Organtransplantationen.

STALICLA | Lynn Durham | Genf | www.venturelab.swiss/STALICLA

STALICLA ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das in der Entwicklung von Medikamenten für Patienten mit neurologischen Entwicklungsstörungen auf der Basis von Omics-basierter Präzisionsmedizin führend ist.

Folgen Sie den Unternehmern und der Venture Leaders Biotech Roadshow in den sozialen Medien unter dem Hashtag #VLeadersBiotech und auf www.venture-leaders.ch/biotech. (Venturelab/mc/ps)

Über Venture Leaders

Die Venture Leaders − die Mitglieder der Schweizer Startup Nationalmannschaft − haben ein klares Ziel: Sie sehen sich als Global Player und wollen den ersten Schritt zur globalen Expansion machen. Venturelab hat 16 Jahre Erfahrung darin, die besten Unternehmer der Schweiz in das Herz der globalen Technologie-Hubs zu bringen: Silicon Valley, New York, Boston, Barcelona, Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Unternehmen, die von den 450 Venture Leaders Alumni gegründet wurden, haben mehr als 3.600 Arbeitsplätze geschaffen und mehr als CHF 2,14 Milliarden an Kapital eingeworben. Für mehr Informationen, besuchen Sie www.venture-leaders.ch und entdecken die Alumni auf https://www.venturelab.ch/ventureleaders-alumni.