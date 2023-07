Venture Leaders Cleantech 2023: 10 innovative Startups beschleunigen ihr Wachstum durch Roadshow in München

Zürich – Eine Expertenjury hat zehn Schweizer Cleantech- Startups zur Teilnahme am Venture Leaders Cleantech Programm ausgewählt. Als jüngste Mitglieder der Schweizer Startup Nationalmannschaft werden die Innovatoren nach München reisen, um dort an einer Investoren Roadshow teilzunehmen, das Wachstum ihrer Unternehmen zu beschleunigen und ihre internationale Präsenz auszubauen.

Im Jahr 2022 hat der Schweizer Cleantech-Sektor mehr Finanzmittel angezogen als je zuvor. Angesichts der Energiekrise und der sich abzeichnenden Folgen des Klimawandels ist es von entscheidender Bedeutung, die Umweltauswirkungen der Industrie- und Konsumwirtschaft zu mindern. Die Senkung des Energieverbrauchs, die Schaffung nachhaltigerer Ressourcenpipelines und die Wiederherstellung geschädigter Biosphären sind für diese Bemühungen von entscheidender Bedeutung – ebenso wie die Unterstützung von und Investitionen in Innovationen, die solche Veränderungen möglich machen.

Eine Fachjury hat rund 90 Bewerbungen geprüft und die zehn vielversprechendsten Schweizer Cleantech-Startups für die Schweizer Startup Nationalmannschaft 2023 ausgewählt. Die Unternehmer werden an einer Investoren Roadshow in München teilnehmen, die ihnen wertvolle Möglichkeiten bietet, ihre Lösungen zu präsentieren und Kontakte zu Branchenexperten und Investoren zu knüpfen, um den nächsten Schritt für das internationale Wachstum ihrer Startups aufzugleisen.

«Die Bewältigung der Klima- und Umweltkrise wird von Tag zu Tag wichtiger», sagte Jordi Montserrat, Mitgründer und Managing Partner von Venturelab. «Die Qualität der Startups zeigt, welchen erstaunlichen Beitrag Schweizer Startups leisten können, von der Energieerzeugung bis hin zu umweltfreundlicheren Industrielösungen», so Jordi Montserrat.

«Eines der besten Dinge an der Roadshow ist, zu sehen, wie wichtig Partnerschaften für uns sein können; nicht nur, weil wir verschiedene Perspektiven erhalten und verschiedene Meinungen einholen, sondern auch, weil wir diese gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen entwickeln, sagte Saurabh Tembhurne, CEO von SoHHytec und Kapitän der Venture Leaders Cleantech 2022.

«Die Möglichkeit, so viele Male vor unterschiedlichem Publikum zu pitchen, war eine grossartige Erfahrung für mich als Gründer und auch für mein Unternehmen», sagte Anselma Woerner, CEO von Exnaton und Venture Leader Cleantech 2022.

Venture Leaders Cleantech wird von Venturelab organisiert und von EPFL, ETH Zürich, EY, Helbling Technik, Romande Energie, St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK), Swisscom Ventures, Vaud und Vischer unterstützt.

Die Teilnehmer von Venture Leaders Cleantech 2023

Biosimo Chemicals | Zürich |

Biosimo, ein bahnbrechendes Startup-Unternehmen für saubere Technologien, revolutioniert die chemische Industrie mit nachhaltigen biobasierten Chemikalien, die eine direkte Substitution und umweltfreundlichere Alternative zu fossilbasierten Produkten darstellen. Die innovativen Lösungen von Biosimo reduzieren die Kohlenstoffemissionen und fördern die Kreislaufwirtschaft, was zu einer nachhaltigeren Zukunft führt.

Composite-Recycling | Ecublens |

Composite Recycling löst das Problem des Recyclings von Verbundwerkstoffen, die zum Bau von Booten, Windturbinenflügeln usw. verwendet werden. Unser Team hat eine nachhaltige Lösung entwickelt, um die Glasfasern zurückzugewinnen, und zusammen mit dem EPFL-Labor für fortgeschrittene Verbundwerkstoffe haben wir eine Nachbehandlung entwickelt, um sie für die Herstellung neuer Verbundwerkstoffe wiederzuverwenden und den Kreislauf zu schließen.

Correntics | Zürich |

Das 2021 von Michael Gloor und Gaudenz Halter gegründete Unternehmen Correntics bietet prädiktive Erkenntnisse über Klimarisiken mittels einer Software-as-a-Service-Lösung. Ihre Software hilft Unternehmen, Störungen in der Lieferkette angesichts des Klimawandels und neuer Nachhaltigkeitsrisiken vorherzusehen und zu vermeiden.

Dimpora | Zürich |

Die von dimpora entwickelten Membranen stellen einen bedeutenden Sprung nach vorne in der Textilindustrie dar. Sie sind die weltweit ersten ungiftigen, wasserdichten, atmungsaktiven, PFAS-freien und vollständig porösen Membranen, die für eine Vielzahl von Branchen geeignet sind, darunter Sport- und Outdoor-Textilien.

Hive Power | Pianezzo |

Die KI-App FLEXO von Hive Power kann alle an das Stromnetz angeschlossenen Geräte optimieren, egal ob es sich um EV-Ladegeräte, stationäre Batterien oder andere intelligente Anlagen handelt, so dass die Energie dann genutzt wird, wenn Gebäude und Haushalte sie gemeinsam nutzen können, wenn die Preise niedrig sind und wenn die Verfügbarkeit von Sonnenenergie hoch ist.

Impossible Materials | Marly |

Impossible Materials bietet Unternehmen Materialien auf Pflanzenbasis an, um ihnen sichere und nachhaltige Produkte zu ermöglichen. Unser erstes Produkt, ein Weißpigment aus Zellulose, kann als Ersatz für Titandioxid verwendet werden und verringert die Umwelt- und Gesundheitsprobleme von Farbstoffen auf Schwermetallbasis.

Neology | Lutry |

Neology entwickelt ein Ammoniak-Wasserstoff-Erzeugungssystem (AHGS), das flüssiges Ammoniak in reinen Wasserstoff umwandelt, als ganzheitliche kohlenstofffreie Energielösung für den kommerziellen Transport. Der innovative chemische Prozess, das fluiddynamische Design und das Energiemanagementsystem ermöglichen eine effiziente und kompakte Wasserstoffproduktion, die auf der bestehenden Infrastruktur für Ammoniak aufbaut.

Voltiris | Lausanne |

Voltiris entwickelt die allerersten Photovoltaikmodule für Hightech-Gewächshäuser. Diese Innovation ermöglicht eine doppelte Nutzung des Bodens und erzeugt Strom, ohne die Produktivität der Pflanzen zu beeinträchtigen. Für die Landwirte bedeutet dies eine bessere Energieunabhängigkeit, eine höhere Rentabilität und eine geringere CO2-Bilanz.

VunaNexus | Zürich |

VunaNexus nutzt eine patentierte Technologie zur Umwandlung von Urin von Menschen und Tieren in einen hygienisch sicheren, schadstofffreien, zertifizierten und marktfähigen Dünger namens Aurin. Die Technologie hat grosse Auswirkungen auf die Umwelt, da sie die Eutrophierung sowie Ammoniak- und N2O-Emissionen reduziert.

WattAnyWhere | Sion |

WattAnyWhere entwickelt einen leistungsstarken, schadstofffreien und CO2-neutralen Generator, der erneuerbares Ethanol in sauberen Strom für E-Fahrzeuge umwandelt und so die E-Mobilität und Energieautonomie fördert: Der Generator bietet eine saubere Alternative zum Stromnetz und liefert innerhalb von Stunden statt Jahren eine hohe Leistung an Ihrem Standort.

