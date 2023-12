Venture Leaders Mobile 2024: Zehn neue Mitglieder des Schweizer Startup-Teams am Mobile World Congress

Zürich – Die zehn Venture Leaders Mobile 2024 bereiten sich darauf vor, ihre Startups auf die globale Bühne zu bringen: Die neuesten Mitglieder des Schweizer Nationalen Startup-Teams werden nach Barcelona reisen, um am Mobile World Congress teilzunehmen und ihre Stände auf der 4YFN-Startup-Konferenz vom 26. bis 29. Februar 2024 einzurichten. Die einwöchige Roadshow zielt darauf ab, die innovativsten mobilen Startups der Schweiz internationalen Investoren und Führern der Telekommunikationsbranche vorzustellen.

Venturelab organisiert seit 19 Jahren internationale Roadshows für das Schweizer Nationale Startup-Team. Diese Roadshows bieten eine Plattform für entschlossene Unternehmer und ihre vielversprechenden Startups, um sie mit Top-Experten, Investoren und potenziellen Kunden in wichtigen Technologiezentren auf der ganzen Welt zu vernetzen, darunter das Silicon Valley, Boston, China, Barcelona, München und London. Venture Leaders Mobile wird von Venturelab organisiert und von Huawei, Swisscom und VISCHER unterstützt.

Nach der Prüfung von über 100 Bewerbungen wählte eine Jury professioneller Investoren und Experten für mobile Technologie zehn Connectivity-Startups aus, um an der Venture Leaders Mobile 2024-Roadshow in Barcelona teilzunehmen. Die innovativen Connectivity-Startups decken Sektoren ab, die von Drohnenlieferung über Cybersicherheit und Blockchains bis hin zu künstlicher Intelligenz oder vernetzten Plattformen reichen, um mit Fahrern in Kontakt zu treten. «Die innovative Bandbreite der zehn Venture Leaders Mobile 2024 ist beeindruckend: Die Startups sind Experten in verschiedenen Bereichen, zeigen aber alle die Qualität der Schweizer Deeptech-Innovation», kommentierte Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. » Wir freuen uns sehr darauf, am Mobile World Congress und der 4YFN-Konferenz teilzunehmen und ihnen dabei zu helfen, den Grundstein für globalen Erfolg zu legen.»

Die Roadshow zielt darauf ab, die Expansion der Startups zu beschleunigen und ihnen beim Aufbau globaler Geschäftsnetzwerke zu helfen. Der Zeitplan der Venture Leaders für den Mobile World Congress (MWC) – das weltweit grösste und wichtigste Event der Mobilfunkbranche – umfasst den Besuch der Hauptmesse und Treffen mit erstklassigen Investoren, Branchenführern und potenziellen Kunden bei mehreren Schlüsselveranstaltungen des MWC, darunter die 4YFN-Startup-Konferenz. Die Venture Leaders Mobile werden außerdem an exklusiven Networking- und Pitch-Veranstaltungen teilnehmen und am zweiten Venturelab-Segelwettbewerb teilnehmen.

«Es ist schwer zu beschreiben, wie sehr uns dieses Programm geholfen hat, unsere nächsten Schritte zu planen. Networking, Pressepräsenz, Investor-Kontakte: Wir hatten alles. Vielen Dank an das gesamte Team von Venture Leaders Mobile», kommentierte Maël Fabien, CEO von Biped – einem der zehn Unternehmer, die an Venture Leaders Mobile 2023 teilgenommen haben.

Treffen Sie die Venture Leaders Mobile 2024

4screen │ Zürich │ https://www.4screen.com/

4screen ist die weltweit erste Plattform für die Interaktion mit Fahrern, die Unternehmen in Echtzeit direkt über den Autoscreen mit unterwegs befindlichen Kunden verbindet.

Ancora.ai │ Zürich │ https://www.ancora.ai/

Ancora.ai verbindet Patienten mit klinischen Studien über eine erstklassige digitale Trial-Navigationsplattform. Ihre KI-fähige Plattform ermöglicht einen demokratisierten Zugang zu Studien, um die breitere Bevölkerung zur Teilnahme an Studien zu befähigen, wodurch Rekrutierungsvielfalt und -beschleunigung ermöglicht werden.

GraphEnergyTech │ Jura│ https://graphenergytech.com/

GraphEnergyTech entwickelt fortschrittliche Graphen-Technologie für kostengünstigere und umweltfreundlichere Solarzellen. Ihre hochleitfähigen Graphen-Elektroden sind eine Lösung, um teure und umweltschädliche Silber-Elektroden in der Solarindustrie zu ersetzen.

Hypergate Zero (Papers) │ Zug │ https://hypergate.com/

Hypergate kündigt Hypergate Zero an, eine schweizerische Innovation, die die Sicherheit der Fernarbeit revolutioniert. Hypergate Zero ist darauf ausgelegt, robuste Sicherheit, strenge Compliance und verbesserten Datenschutz zu gewährleisten und sich nahtlos an Remote- und Hybridarbeitsumgebungen anzupassen.

irmos technologies │ Zürich │ https://www.irmos-tech.com/

Irmos maximiert die sichere Lebensdauer von Brücken und Gebäuden, indem es die Wartung an den tatsächlichen Zustand unserer alternden Vermögenswerte anpasst. Ihre Lösung verhindert unerwartete Ausfallzeiten und optimiert Kosten durch Sensor- und KI-Daten. Irmos arbeitet bereits mit wichtigen Vermögensinhabern zusammen und erweitert nun seinen Markt weltweit.

Onocoy association + onocoy Services │ Zug │ https://www.onocoy.com/

onocoy baut das dichteste GNSS-Referenzstationsnetz der Welt auf, indem es Web3-Technologie nutzt, um GNSS-Referenzstationsdaten in einem Maßstab und einer Dichte bereitzustellen, die nur durch einen dezentralen physischen Infrastrukturansatz möglich ist, für hochpräzise Positionierungsanwendungen in den Bereichen Automation und Autonomie.

Rapidata │ Zürich │ https://www.rapidata.ai/

Rapidata geht die Herausforderungen der KI an, indem es schnellere, skalierbare menschliche Datenverarbeitung ohne festes Personal bietet. Durch die Monetarisierung von mobilen Anwendungen und Spielen über ein globales Netzwerk von Millionen bietet es effiziente Datenannotation und Validierung und bietet eine API für menschliche Intelligenz.

Rigi Tech │Waadt │ https://rigi.tech/

Rigi Tech ist ein Schweizer Unternehmen für Luftlogistik, das sich auf die Schaffung vollständig integrierter Drohnenzustellungslösungen konzentriert. Seine Drohnen sind mit einer netzwerkzentrierten Mentalität konzipiert, dem Schlüssel zur Skalierung der Drohnenzustellung zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell.

RTDT Laboratories │ Zürich │ https://rtdt.ai/

RTDT ist ein digitaler Arzt für Windturbinen. Durch die Kombination von Echtzeitüberwachung der gesamten Turbine mit einem Ensemble von Analysemethoden liefern wir handlungsorientierte Diagnosen zur strukturellen Gesundheit. Unsere Lösung verbessert die Rentabilität von Windparks und erhöht die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Windturbinenflotten.

Swistor │ Lausanne │ https://www.swistor.com/

Swistor entwickelt nachhaltige Energiespeichergeräte auf Basis von Hochenergiedichte-Supercaps, die in Sekunden geladen werden und eine Lebensdauer von 20 Jahren haben, wodurch effiziente autonome IoT- und Consumer-Elektronikgeräte ermöglicht werden.

Verfolgen Sie die Unternehmer und die Venture Leaders Mobile Roadshow in den sozialen Medien unter dem Hashtag #VLeadersMobile oder auf www.venture-leaders.ch/mobile vom 26. bis 29. Februar 2024. (venturelab/mc/hfu)