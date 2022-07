VentureKick: FimmCyte erhält 150’000 Franken für die Entwicklung einer Endometriose-Behandlung

St. Gallen/Zürich/Lausanne – Eine von zehn Frauen leidet an Endometriose: eine schmerzhafte, chronische und wiederkehrende Erkrankung. Die körperliche Belastung durch Endometriose kann so schwerwiegend sein wie Krebs, dennoch wurde in den letzten zehn Jahren nur eine neue Behandlung für diese Krankheit zugelassen. Die Auswirkungen der Endometriose wirken sich auf das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und die Gesellschaft aus, da Millionen von Frauen darunter leiden und die direkten und indirekten Kosten weiter steigen.

Um diesen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken, hat FimmCyte eine erstklassige, krankheitsmodifizierende Behandlung entwickelt, die im Labor und in Tiermodellen Wirksamkeit bei der Beseitigung von Endometriose gezeigt hat. FimmCyte wird den Venture-Kick-Preis in Höhe von 150’000 CHF verwenden, um den führenden Kandidaten durch die präklinischen Zulassungsanforderungen zu bringen, um den Weg für die erste Studie am Menschen in den nächsten Jahren zu ebnen und Frauen die Kontrolle über ihren Körper zurückzugeben. Das Startup schliesst derzeit sein präklinisches Paket ab, um eine Finanzierungsrunde zur Unterstützung von CTA/IND-ermöglichenden Studien und einer ersten klinischen Studie am Menschen vorzubereiten.

FimmCyte ist aus dem Universitätsspital Zürich und der Universität Zürich hervorgegangen

Das FimmCyte-Team besteht aus Valentina Vongrad, Ph.D., Mohaned Shilaih, Ph.D., Prof. Brigitte Leeners und Maureen Cronin, MD, Ph.D., die zusammen 70 Jahre Erfahrung in den Bereichen Frauengesundheit, Immunologie, Arzneimittel, klinische Entwicklung sowie in der Biotech- und Pharmaindustrie mitbringen.

«Venture Kick half uns in vielen Aspekten – Präsenz, Zugang zu einem Netzwerk an Experten und Investoren, welche bereit sind, uns weiter zu unterstützen, und mit einem finanziellen Schub. Alles Dinge, die in der Anfangsphase eines Start-ups dringend benötigt werden», sagte Valentina Vongrad, Ph.D., co-founder von FimmCyte. (VentureKick/mc)

