Versantis schliesst die Finanzierungsrunde der Serie B mit 16 Millionen Franken ab

Über dekompensierte Zirrhose

Weltweit leben 850 Millionen Menschen mit einer Lebererkrankung und 2 Millionen sterben jedes Jahr. Neben der traditionellen Hepatitis und alkoholbedingten Lebererkrankungen hat sich in den letzten Jahren die Prävalenz von Fettleberkrankheiten (NAFLD/NASH) erhöht, von denen heute jeder vierte Amerikaner und Europäer betroffen ist und die zu den dominanten Treibern der dekompensierten Zirrhose und Lebertransplantation werden. Die meisten cirrhotic Patienten dekompensieren schliesslich und erfordern einen Krankenhausaufenthalt aufgrund von Komplikationen wie der Leber-Enzephalopathie (HE) oder dem akuten chronischen Leberversagen (ACLF, eine seltene Krankheit). Bis heute sind keine Medikamente zur Unterstützung solcher Fälle zugelassen, die mit einer hohen Sterblichkeit verbunden sind, wenn sie nicht frühzeitig medizinisch behandelt werden. Durch die Umkehrung von HE und der Multiorganversagenskaskade von ACLF will VS-01 diese medizinische Lücke dringend schliessen.