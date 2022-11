Volocopter sammelt im zweiten Signing der Serie E 182 Mio Euro ein

Über NEOM

NEOM ist ein Beschleuniger des menschlichen Fortschritts und eine Vision davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Es handelt sich um eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendes Labor aufgebaut wird – ein Ort, an dem Unternehmertum die Weichen für eine neue Zukunft stellen wird. Es wird Ziel und Heimat für Menschen sein, die grosse Träume haben und am Aufbau eines neuen Modells für aussergewöhnliche Lebensqualität, die Gründung florierender Unternehmen und die Neuerfindung des Umweltschutzes mitwirken wollen.



NEOM soll Heimat und Arbeitsplatz für mehr als eine Million Einwohner aus der ganzen Welt sein. Sie wird hypervernetzte, kognitive Städte, Häfen und Unternehmenszonen, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie touristische Ziele umfassen. Als Drehscheibe für Innovationen werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Unternehmen hierherkommen, um neue Technologien und Unternehmen auf bahnbrechende Weise zu erforschen, zu entwickeln und zu vermarkten. Die Bewohner NEOMs werden ein internationales Ethos verkörpern und eine Kultur der Erkundung, Risikobereitschaft und Vielfalt pflegen – alles unterstützt durch ein eigenes Rechtssystem, das mit internationalen Normen vereinbar und dem Wirtschaftswachstum förderlich ist. www.neom.com/de-de



Über GLy New Mobility Fund

Der GLy New Mobility Fund ist ein globaler mid-to-late-stage Private-Equity-Fonds mit Sitz in Hongkong. Der Fonds, der von der Zhejiang Geely Holding Group unterstützt wird, investiert in Start-ups, die die Transportbranche revolutionieren. Schwerpunkte sind Elektrifizierung, Smart Cars, Smart Cities, Mobility as a Service (MaaS) und Materialien. Der New Mobility Fund hat weltweit in mehrere Mobilitäts-Start-ups wie Polestar, ECARX, Freewire, Ascend Elements und Nexeon investiert.



Über GLy Capital Management Limited

GLy Capital Management Limited ist eine in Hongkong ansässige Anlageverwaltungsgesellschaft mit SFC-Lizenzen der Typen 1, 4 und 9. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz der Zhejiang Geely Holding Group. Weitere Informationen: www.glycm.com/.



Über Volocopter

Volocopter bringt Urban Air Mobility (UAM) in die Megastädte dieser Welt. Wir wollen die Lebensqualität der Menschen in Städten mit einer ganz neuen Art der Mobilität verbessern. Dafür entwickeln wir mit Partnern ein nachhaltiges und skalierbares UAM-Ökosystem inklusive Infrastruktur und Betrieb.



Volocopters Familie von Fluggeräten bietet Passagieren (VoloCity und VoloRegion) und Gütern (VoloDrone) schnelle, sichere und emissionsfreie Flüge direkt an ihr Ziel. VoloIQ, die Software für das UAM-Ökosystem und digitales Managementsystem, ermöglicht einen sicheren und effizienten Betrieb.



Als Pionier der UAM-Industrie wird Volocopter kommerzielle Dienste bereits in den nächsten Jahren anbieten. 2011 gegründet, beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter:innen in Deutschland und Singapur und absolvierte über 1500 erfolgreiche öffentliche und private Testflüge. Volocopter hat Kapital von Investoren wie Geely, NEOM, die Mercedes-Benz-Group, DB Schenker, BlackRock u. a. eingesammelt. www.volocopter.com/ .