Walnut Planet: Nachhaltiges Investieren in Walnussplantagen – Wachstumsmarkt mit viel Potenzial

Zürich – Die Nachfrage nach Walnüssen steigt: Jedes Jahr werden in Europa mehr Walnüsse konsumiert als produziert. Um die Nachfrage an den gesunden Walnüssen zu tilgen, müssen 80% des jährlichen Konsums importiert werden. Walnut Planet schliesst diese Marktlücke und baut seit 2020 Chandler-Plantagen an, die Königsklasse der Walnüsse. Jetzt bietet Walnut Planet attraktive und sichere Investitionsmöglichkeiten in einem wachsenden Markt.

Es begann mit einer einfachen Idee: erstklassige Chandler-Walnüsse auf europäischem Boden anzubauen und die Abhängigkeit von Exporten zu reduzieren. Heute bewirtschaften die drei Gründer Name Robert Regger, Ufuk Alpaslan und Mladjan Filipovic nach langjähriger Familientradition 50 Hektaren Chandler-Plantagen mit modernster Agrartechnologie und verfolgen das ehrgeizige Ziel, bis 2030 zum grössten Produzenten von Chandler-Walnüssen in Europa zu werden. Dabei orientiert sich Walnut Planet an mehreren Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen.

Warum in Chandler-Walnüsse investieren?

Die Produktion von Chandler-Walnüssen bietet langfristiges Potenzial:

Die Nachfrage nach Walnüssen durch gesundheitsbewusste Konsumenten steigt stetig – ebenso die Preise. 2024 verzeichnete der Walnussimport in Europa ein Wachstum von 17%. Rund 80 % der US-Walnuss-Exporte entfallen auf die Sorte Chandler, getrieben von einer Premium-Käuferschaft und der hohen Qualität der Nüsse.

Politische Rahmenbedingungen stärken die lokale Walnussproduktion: Im Rahmen der EU-Agrarstrategie sind Walnussplantagen für die Förderprogramme im Bereich Bio-Landwirtschaft berechtigt. CO₂-intensive Importketten werden durch neue Vorschriften zunehmend benachteiligt. Dadurch verbessert sich die Wettbewerbssituation von lokal produzierten Walnüssen.

Die Chandler-Walnuss ist die profitabelste Walnusssorte der Welt: Sie wächst zweimal so schnell wie andere Walnusssorten, ist besonders klimaresistent und erzielt aufgrund ihrer Qualität die höchsten Preise am Markt.

Langfristiges, risikominimiertes Investitionsmodell

Der Einstieg in den Chandler-Walnussmarkt ist ganz einfach: Anleger haben die Möglichkeit, aus drei unterschiedlichen Investitionspaketen mit einer Laufzeit von insgesamt 25 Jahren zu wählen. Nach Vertragsunterzeichnung erhalten sie Zugang zum digitalen Investorenportal mit Updates, Berichten und Nachverfolgungstools. Anleger erhalten regelmässige Auszahlungen, basierend auf Ernteerträge und Marktentwicklung. Besteht Bedarf an Liquidität, können Investoren ihre Beteiligung über den Marktplatz von Walnut Planet weiterverkaufen.

Das Investitionsrisiko ist gering, da die Plantagen gegen landwirtschaftliche Risiken abgesichert sind. Bei Ernteausfällen wird der Vertrag beispielsweise automatisch um die ausgefallenen Jahre verlängert. Zusätzlich ist jeder Baum durch eine Baumersatz-Garantie abgesichert, sodass der geplante Gesamtertrag jederzeit gewährleistet bleibt.

Vermögenswert mit dauerhaften Erträgen

Eine professionell geführte Walnussplantage erwirtschaftet jahrzehntelang konstante Erträge und unterliegt keinen klassischen Marktzyklen wie andere Anlageklassen. Sobald die Bäume ausgewachsen sind, liefern sie kontinuierliche Ernten, die zu stabilen Preisen verkauft werden. Der voraussehbare Cashflow übertrifft viele traditionelle Investments. Auf eine Laufzeit von 20 Jahren kann mit einem durchschnittlichen Gewinn von 12% auf die getätigte Investition gerechnet werden.

Aktuelle Investitionsmöglichkeit

Walnut Planet investiert kontinuierlich in neue Plantagen und Länder, darunter die Türkei, Frankreich und Rumänien, um die wachsende Nachfrage zu decken. Aktuell können Investoren über den Walnut Planet Marktplatz in eine 25 Hektaren grosse Plantage in Rekovac, Serbien, mit zehn ausgewachsenen Bäumen investieren. Die Mindestinvestition beträgt 5’000 Franken und erzielt eine geschätzte jährliche Rendite von 8-15%.

Ein Investment ohne Aufwand mit langfristiger Wertschöpfung

Walnut Planet macht nachhaltiges Investieren einfach. Anleger müssen sich um nichts kümmern, um jedes Jahr ein Einkommen aus den Ernteerträgen zu erhalten. Von der biologischen Kultivierung bis zur Rendite wird die gesamte Wertschöpfungskette von Walnut Planet gemanagt.

Mit ihrer Investition leisten Anleger einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, CO₂-reduzierten Landwirtschaft, die auf natürliches Wachstum und langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist. (pd/mc/pg)