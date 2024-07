WE ARE ZRCL will mit Schwarm T-Shirt finanzieren

Schwyz – WE ARE ZRCL hat eine Kampagne zur Schwarmfinanzierung eines T-Shirts seiner Swiss Edition gestartet. Sie soll helfen, die Lieferkette für das bisher nachhaltigste und regionalste Bio-Baumwollprodukt der Streetware-Marke aufzubauen, die erste Serie zu produzieren und im Markt einzuführen.

WE ARE ZRCL will sein Swiss Edition T-Shirt in Schwarz und Weiss mithilfe einer Schwarmfinanzierung bewerben, produzieren und erfolgreich auf den Markt bringen. Eine Kampagne dafür hat das Modelabel für Streetware auf der Crowdfunding-Plattform Crowdify gestartet.

WE ARE ZRCL produziert seine Kleidungsstücke nach eigenen Angaben fair, biologisch, ökologisch und transparent. Innerhalb seiner Kollektion hat die Modefirma 2018 die Swiss Edition geschaffen, die zudem alles regional fertigt. Wie WE ARE ZRCL in der Präsentation der Kampagne auf Crowdify ausführt, habe diese Swiss Made-Kollektion „dank der grossen Nachfrage“ stetig ausgebaut werden können. Mittlerweile beinhaltet sie eine Strickkollektion und verschiedene Accessoires aus 100 Prozent Bio-Baumwolle von Remei und eine Mützenkollektion aus Schweizer Bio-Schafwolle.

Produktionsverfahren optimieren und weiterentwickeln

Mit dem T-Shirt, das nun hinzukommen soll, entwickelt WE ARE ZRCL laut einer Mitteilung seit Ende 2022 sein bisher nachhaltigstes und regionalstes Bio-Baumwollprodukt. Dafür seien bereits hohe Kosten angefallen „und wir wollen das Produktionsverfahren für weitere Serien optimieren und weiterentwickeln“. Der Färbeprozess und das Nähgarn für dieses T-Shirt sind Cradle to Cradle-zertifiziert. Bis Ende 2025 soll die komplette Swiss Edition entsprechend zertifiziert produziert werden. Als Neumitglied der Circular Clothing-Genossenschaft arbeitet das Unternehmen an diesem Prozess.

Das Finanzierungsziel der Crowdify-Kampagne liegt bei 20’000 Franken. Nach sieben von 45 Tagen haben bereits 66 Kleininvestorinnen und -investoren über 50 Prozent der angestrebten Summe aufgebracht. WE ARE ZRCL wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Schwyz. (Café Europe/Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/hfu)