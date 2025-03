Wecheer sammelt 1,7 Millionen US-Dollar ein

Lausanne – Wecheer mit Sitz in Lausanne, ein Anbieter von End-to-End-Handelsmanagement-Lösungen für die Konsumgüterindustrie, hat sich 1,7 Millionen US-Dollar von IM Ventures als Pre-Series-A-Investition gesichert. Das Unternehmen befindet sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich der Series-A-Runde.

Mithilfe der Plattform können CPG-Marken durch Echtzeit-Verkaufsverfolgung, datengestützte Erkenntnisse und KI-gesteuerte Lösungen Anpassungen vornehmen, Optimierungen vornehmen und wachsen. Das Unternehmen nutzt QR-Codes und intelligente Flaschenöffner, um die Einbindung in Kampagnen und die Belohnung von Mitarbeitern zu optimieren und so eine deutliche Verbesserung der Kapitalrendite für Kunden zu erzielen. Renommierte Unternehmen wie Coca-Cola, Mars Wrigley, Pepsico, Pernod Ricard, Kellenova und mehrere in 13 Ländern haben die Technologie von Wecheer eingesetzt und das Unternehmen strebt mit einem Wachstum von mehr als 40 % im Vergleich zum Vorjahr eine weitere weltweite Skalierung seiner Lösung an.

Vollständige Transparenz im Verkaufszyklus

Mit Mitteln aus einer Finanzierungsrunde will Wecheer seine Entwicklung im Bereich der Echtzeit-Digitalisierung von Verkäufen beschleunigen und globalen Konsumgütermarken, die ihre Point of Scales (POS) nicht kontrollieren, dabei helfen, vollständige Transparenz in ihrem Verkaufszyklus zu erlangen und Handelsanreize zu optimieren. In einem ersten Schritt hat Wecheer 1,7 Millionen US-Dollar von IM Ventures erhalten, was ein starkes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Wecheer und seinen innovativen Ansatz zur Lösung der Krise, mit der große Konsumgütermarken konfrontiert sind, signalisiert.

„Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Investition bietet“, sagte Karim Choueiri, CEO Wecheer. «Sie wird es uns ermöglichen, unsere Wachstumspläne umzusetzen und weiterhin innovative Lösungen zu liefern, die Konsumgüterunternehmen die Kontrolle und die Einblicke geben, die sie für ihren Erfolg benötigen», so die Gründer Karim Choueiri und Aurele De Bosset. (startupticker/mc/hfu)

