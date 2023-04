Wegen Nicht-Assoziierung zu Horizon: Innosuisse fördert 53 Projekte

Bern – Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) unterstützt 53 Innovationsprojekte von KMU und Startups mit insgesamt 112 Millionen Franken. Dies, weil Schweizer Unternehmen wegen der Nicht-Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe keinen Zugang mehr zu EU-Fördergeldern haben.

Als Gegenstück zum EU-Förderprogramm «EIC Accelerator» hatte Innosuisse deshalb letztes Jahr als Übergangsinstrument den sogenannten «Swiss Accelerator» ins Leben gerufen. Damit konnten Schweizer KMU und Start-ups finanzielle Unterstützung für «Innovationsprojekte mit bedeutendem Innovationspotenzial» beantragen.

Über 750 Einreichungen

In der Folge reichten 752 Unternehmen ein Kurzgesuch ein. 64 davon kamen in die Schlussrunde und 53 Projekte aus der ganzen Schweiz wurden nun bewilligt, wie Innosuisse am Freitag mitteilte. 38 Prozent von ihnen kommen aus dem Bereich Life Sciences, 21 Prozent aus dem Bereich Energie und Umwelt, ebenfalls 21 Prozent aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, 15 Prozent aus dem Ingenieurbereich und 5 Prozent aus den Sozialwissenschaften und dem Bereich Business Management.

Das Ziel der Projekte sei die Entwicklung neuartiger Produkte und Dienstleistungen, hiess es weiter. Sie sollen dazu führen, dass innovative Schweizer Unternehmen schneller wachsen könnten. Innosuisse übernimmt mit ihrem Beitrag maximal 70 Prozent der Projektkosten, die Unternehmen selber tragen 30 Prozent der Kosten. Sie erhalten maximal 2,5 Millionen Franken. Insgesamt belaufen sich die Fördermittel auf 125 Millionen Franken. (awp/mc/pg)

