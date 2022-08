xFarm Technologies sichert sich 17 Mio Euro für eine nachhaltige Landwirtschaft

Lugano – xFarm Technologies, das Technologieunternehmen, das den Agrar- und Ernährungssektor bei der Digitalisierung unterstützt, hat eine der grössten Series-B-Finanzierungsrunden für ein europäisches Unternehmen für Farm-Management-Informationssysteme (FMIS) abgeschlossen.

xFarm unterstützt mit seiner firmeneigenen Plattform die Arbeit von 110’000 landwirtschaftlichen Betrieben mit einer Fläche von 1,5 Millionen Hektar in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt.

Die Runde wurde von Swisscom Ventures geleitet, mit Beteiligung von Neva SGR (Intesa Sanpaolo Group), Emerald Technology Ventures, NovaCapital und Grey Silo Ventures. United Ventures, Hauptinvestor der Runde A, investiert aufgrund der Erfolge des Technologieunternehmens in den letzten zwei Jahren ebenfalls in erheblichem Umfang.

xFarm will neue Funktionen entwickeln und international expandieren

xFarm Technologies beabsichtigt, das aufgenommene Kapital für die Entwicklung und Verbesserung seiner Plattform mit neuen Funktionen zu verwenden, die darauf abzielen, die Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern und mit anderen Lieferketten, wie z. B. der Viehwirtschaft, durch Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) zusammenzuarbeiten. Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS) ermöglichen die Optimierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel wie Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmittel. xFarm Technologies wird diese neue Finanzierungsrunde nutzen, um noch effektivere Lösungen zu entwickeln und Landwirte bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und bestehenden Niederlassungen in Italien und Spanien will international expandieren. Es ist bereit, in Europa zu wachsen und auf neue Märkte, einschließlich Nord- und Südamerika, zu expandieren. xFarm Technologies arbeitet mit mehr als 70 Akteuren zusammen, darunter führende Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft und Maschinenbaukonzerne, und beabsichtigt, solche Projekte durch seine internationale Expansion auf die nächste Stufe zu bringen.

Um die gesteckten Ziele zu erreichen und mehr landwirtschaftlichen Betrieben und Lieferketten zu helfen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten, wird xFarm Technologies sein Team bis Ende dieses Jahres von 60 auf 80 Mitarbeiter erweitern. (xFarm/mc/pg)

xFarm