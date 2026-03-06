Xsensio mit Serie-A-Finanzierung von 6 Millionen Euro

Lausanne – Xsensio, ein in Lausanne ansässiges DeepTech-Unternehmen, das eine nahezu Echtzeit-Überwachung biochemischer Prozesse entwickelt, gab den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro (7 Millionen US-Dollar) bekannt.

Zusammenfassung: Das Lausanner DeepTech-Startup Xsensio hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 6 Millionen Euro abgeschlossen, angeführt von WI Harper. Das 2014 gegründete Unternehmen entwickelt die tragbare „Lab-on-Skin»-Biosensorik-Plattform, die Proteine, Hormone und andere Biomarker in Echtzeit analysiert. Gleichzeitig wurde eine langfristige Zusammenarbeit mit Texas Instruments bekannt gegeben, um die Hardware-Entwicklung zu skalieren.

Die Finanzierungsrunde wurde von der Risikokapitalgesellschaft WI Harper angeführt, unter Beteiligung von Privilège Ventures, dem Europäischen Innovationsrat und privaten Investoren aus den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

„Diese Serie A ist ein entscheidender Schritt, um die kontinuierliche biochemische Überwachung in reale klinische Umgebungen zu übertragen“, sagt Esmeralda Megally, CEO von Xsensio. „Zum ersten Mal können Ärzte in Echtzeit auf wichtige kontinuierliche biochemische Daten zugreifen, die bisher am Behandlungsort nicht verfügbar waren. Diese Möglichkeit hat das Potenzial, die Überwachung und Behandlung von Patienten grundlegend zu verbessern.“

Xsensio ist im europäischen Markt für tragbare und kontinuierliche Biosensorik tätig, der im Laufe des Jahres 2025 und Anfang 2026 eine anhaltende Finanzierungsdynamik verzeichnet hat.

„Unsere Zusammenarbeit mit Texas Instruments stärkt unseren Weg zu fortschrittlicher, skalierbarer Halbleitertechnologie erheblich“, fügt Adrian Ionescu, CTO von Xsensio, hinzu. „Durch die Kombination unserer Innovationen im Bereich der Biosensorik mit erstklassigem Halbleiter-Know-how schaffen wir eine Plattform, die nicht nur klinische Auswirkungen hat, sondern auch zuverlässig und kostengünstig eingesetzt werden kann.“

Xsensio wurde 2014 gegründet und entwickelt die tragbare Biosensorik-Plattform „Lab-on-Skin“, die kontinuierlich biochemische Informationen in Echtzeit für eine personalisierte und präventive Gesundheitsversorgung liefert.

Dieses erste Produkt, das im Nanolab der Eidgenössischen Technischen Hochschule entwickelt wurde, konzentriert sich auf die Früherkennung von Organfunktionsstörungen und befasst sich mit den grossen Herausforderungen in der Intensivmedizin, Onkologie und postoperativen Genesung. Der Sensorchip analysiert Biomarker in der interstitiellen Flüssigkeit (ISF) – dem natürlichen Fenster des Körpers zu Entzündungen, Stoffwechsel und Organfunktion.

Xsensio entwickelt eine skalierbare und proprietäre Plattform für tragbare Produkte und Dienstleistungen, die alle auf ihrem Kernsystem „Lab-on-Skin” basieren. Jede Lösung kombiniert:

Ihr maßgeschneiderter Multisensor-Chip

Eine proprietäre Benutzeroberfläche

Drahtlose Kommunikation für On-Demand- oder kontinuierliches Daten-Streaming

„Wir glauben, dass Xsensio eine neue Kategorie im Bereich der tragbaren Biosensorik definiert. Angesichts der starken Fortschritte und des Marktpotenzials des Unternehmens freuen wir uns, diese Investitionsrunde anzuführen“, erklärt Wilson Wu, Partner bei WI Harper.

Zusammen mit der Finanzierung gab Xsensio eine langfristige Zusammenarbeit mit Texas Instruments bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie. Diese Zusammenarbeit bringt einzigartiges Fachwissen in den Bereichen CMOS-Integration, Miniaturisierung und großtechnische Herstellbarkeit von Biosensorsystemen mit sich und stärkt die industrielle Skalierbarkeit von Xsensio weiter.

(EU-Startups/mc/hfu)

Xsensio