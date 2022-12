Yokoy ernennt Simon O’Kane zum Chief Revenue Officer

Zürich – Yokoy, das Schweizer Unternehmen für automatisiertes Ausgabenmanagement, hat Simon O’Kane zum Chief Revenue Officer ernannt. Mit dieser strategischen Entscheidung unterstreicht Yokoy das Ziel, das Ausgabenmanagement von mittelständischen und grossen Unternehmen in Europa und darüber hinaus zu revolutionieren.

Simon O’Kane wird für den Sales-Bereich sowie für Marketing und Customer Success verantwortlich sein. Als Teil des Führungsteams wird er sowohl eng mit Philippe Sahli, CEO und Co-Founder von Yokoy, als auch mit dem gesamten Gründerteam zusammenarbeiten, um das strategische Wachstum in den Schlüsselmärkten des Unternehmens voranzutreiben und die langfristige Kundenbindung zu stärken.

Vor seinem Start bei Yokoy war Simon als General Manager, International Business bei Asana tätig. Bei der führenden Projektmanagement-Plattform hat er die Expansion des Unternehmens vorangetrieben und war massgeblich am globalen Erfolg beteiligt. Simon verfügt ausserdem über viel Erfahrung beim Aufbau leistungsstarker Teams sowie bei der Umsetzung internationaler Go-to-Market-Strategien bei renommierten Softwareunternehmen wie Qualtrics, Huddle und Salesforce.

Seine Erfahrungen und Qualifikationen passen hervorragend zur Mission von Yokoy, die Welt der Unternehmensausgaben zu revolutionieren und Tausenden Anwendern in Unternehmen wertvolle Zeit durch KI-gestützte Automatisierung einzusparen. Finanzabteilungen erhalten zudem die volle Kontrolle über die Unternehmensausgaben. Gerade in dieser herausfordernden Zeit nehmen Unternehmen ihre Budgets stärker denn je unter die Lupe. Mit seinen intelligenten Geschäftslösungen unterstützt Yokoy Unternehmen branchenübergreifend dabei, ihre Kosten nachhaltig zu senken.

Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar Anfang des Jahres

Die Einstellung von Simon folgt auf die Series-B-Finanzierungsrunde von Yokoy in Höhe von 80 Millionen US-Dollar Anfang des Jahres, die von Sequoia Capital geleitet wurde.

„Ich freue mich sehr, Simon bei Yokoy begrüssen zu dürfen. Zu einem für unser Unternehmen sehr wichtigen Zeitpunkt bringt er fundierte Kenntnisse und Erfahrungen mit, um unsere effizienten Wachstumsinitiativen weiter voranzutreiben“, sagt Philippe Sahli, Chief Executive Officer bei Yokoy. „Nachhaltiges Wachstum ist heute wichtiger denn je. In der Softwarebranche haben sich die Zeiten geändert und die häufig verfolgte Strategie des ‚Wachstums um jeden Preis‘ hat sich bei den meisten führenden Softwareanbietern in eine effiziente Wachstumsstrategie gewandelt. Gemeinsam mit Simon werden wir Yokoy entsprechend weiter positionieren. Ausserdem werden wir unsere Vision von Financial Excellence für alle durch intelligentes Ausgabenmanagement vorantreiben.“

„Ich freue mich sehr, das Yokoy-Team zu einem so wichtigen Zeitpunkt zu unterstützen und nicht nur das Wachstum des Unternehmens, sondern auch der Branche als solches zu begleiten“, ergänzt Simon O’Kane, Chief Revenue Officer bei Yokoy. „Yokoy hat ein tiefes Verständnis für den Markt und ist mit seiner KI-basierten Software in der Lage, einen echten Mehrwert zu bieten. Kunden haben jederzeit und überall die volle Kontrolle über ihre Ausgaben, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt, die für Unternehmen in der heutigen VUCA-Welt besonders wertvoll sind. Als neuer CRO von Yokoy freue ich mich darauf, Teil eines starken Führungsteams zu werden, Kräfte zu bündeln und neue Möglichkeiten in der Finanz-SaaS-Branche zu erschliessen.“

Simon verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Führung und im Wachstum von Software-as-a-Service-Unternehmen weltweit. Bevor er zu Asana kam, war er Managing Director EMEA beim Softwareunternehmen Qualtrics, CRO bei Huddle und Managing Director UK und Irland bei Salesforce.com. Simon hat einen Bsc Hons in Business Studies von der Manchester Metropolitan Industry University. (Yokoy/mc/hfu)