Yokoy setzt internationale Expansionsstrategie fort und eröffnet Büro in Spanien

Zürich – Das Schweizer Unternehmen Yokoy setzt sein Wachstum fort und kündigt die Expansion nach Spanien mit einem lokalen Team und einem Büro in Madrid zur Unterstützung der regionalen Aktivitäten an. Hiermit unterstreicht das Fintech-Unternehmen das grosse Potenzial für die Hyperautomatisierung des Ausgabenmanagements auf dem spanischen Markt und bringt seine einzigartige End-to-End-Lösung in die südeuropäische Region. Dieser Schritt folgt auf die Eröffnung des europäischen Hubs in Amsterdam sowie auf den erfolgreichen Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde über 80 Mio. $.

Yokoy setzt bei seinem Produkt auf selbstlernende, künstliche Intelligenz (KI), wodurch manuelle Korrekturen, potenzielle Flüchtigkeitsfehler und die Kosten für die Finanzabteilung deutlich reduziert werden.

Mit einem zukunftsweisenden Ansatz zur Automatisierung des Ausgabenmanagements hat sich Yokoy zum Ziel gesetzt, die drei wichtigsten Pfeiler der Unternehmensausgaben – Lieferantenrechnungen, Firmenkarten und Spesen – auf einer Plattform zu konsolidieren. Yokoy ist eine umfassende, automatisierte Lösung für das Ausgabenmanagement, die auf dem Einsatz des hauseigenen, selbstlernenden KI-Algorithmus basiert. Die Plattform von Yokoy spart nicht nur Zeit und schafft Effizienz für die Mitarbeitenden, sondern senkt auch bis zu 80 % der mit dem Ausgabenmanagement verbundenen Kosten.

Grosses Potenzial für automatisiertes Ausgabenmanagement bei spanischen Unternehmen

Mittlere bis grosse Unternehmen in Spanien zeigen starkes Interesse an der Einführung von Lösungen für die Automatisierung der Unternehmensausgaben. „Wir sind bereits im Gespräch mit spanischen Kunden und wollen unser Geschäft in den kommenden Monaten deutlich ausbauen. Wir verfolgen ehrgeizige Ziele für den spanischen Markt und orientieren uns hierbei an unseren vergangenen Expansionen sowie an unserem fundierten Produktwissen und unserer Expertise im Finanzwesen“, sagt Philippe Sahli, CEO von Yokoy, und fügt hinzu: „Im Gegensatz zu vielen Unternehmen, die lediglich darauf abzielen, Prozesse zu automatisieren, besteht die Mission von Yokoy darin, die Art und Weise, wie Geschäftsausgaben verwaltet werden, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu verändern. Wir verstehen die Bedürfnisse globaler, aber auch regionaler Unternehmen, wenn es darum geht, ihre Prozesse zu modernisieren. Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie sowohl anpassbar als auch skalierbar ist und sämtliche Bereiche des Ausgabenmanagements im Unternehmen abdeckt.“

In Spanien liegt der Fokus gerade stark auf der Digitalisierung der Wirtschaft, um mit anderen Ländern in Europa mithalten zu können. Strategien wie «Digital Spain 2025» geben spanischen Unternehmen die richtigen Anreize und Unterstützung für die Einführung von Lösungen wie Yokoy. An dem neuen Standort in Madrid arbeiten Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen, die sich auf den spanischen Markt konzentrieren und die Position des Unternehmens als zuverlässigen Anbieter für das Ausgabenmanagement von mittelständischen und grossen Unternehmen sichern.

Stabiles Wachstum an mehreren europäischen Standorten

Nach Deutschland, Österreich, Niederlande und Serbien ist Spanien der sechste Standort des 2019 in der Schweiz gegründeten Unternehmens. Yokoy verzeichnet ein jährliches Wachstum von 400 %, was die Unterstützung von namhaften Risikokapitalgebern wie Sequoia Capital, Left Lane Capital, Balderton Capital, Swisscom Ventures, SIX FinTech Ventures Fund und weiteren erklärt. Im März 2020 sammelte Yokoy Startkapital (1,7 Mio. US-$) unter der Leitung von Swisscom Ventures und SIX FinTech Ventures Fund. Nach Abschluss einer Serie-A-Runde im Oktober 2021 (26 Mio. $) kommunizierte das Unternehmen im März 2022 eine weitere Finanzierungsrunde, die von Sequoia Capital (80 Mio. $, Serie B) angeführt wurde.

Das Schweizer Fintech beschäftigt über 250 Mitarbeitende, wovon rund 100 am Standort Zürich tätig sind. Zu den mehr als 500 Kunden zählen Namen wie On Running, Stadler Rail und Comparis. Jüngst wurde Yokoy im Rahmen des Top 100 Awards mit dem ersten Platz und somit als innovativstes Schweizer Unternehmen ausgezeichnet. (Yokoy/mc/hfu)