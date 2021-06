Young Enterprise Switzerland: «The Crunchy Company» bestes Miniunternehmen der Schweiz

Glattbrugg – Die besten 25 Miniunternehmen der Schweiz kämpften im Rahmen des Company Programme von Young Enterprise Switzerland (YES) um den Titel „Company of the Year 2021“. Nun steht das Siegerteam fest: The Crunchy Company der Stiftsschule EInsiedeln. Dank ihren crunchy Apfelchips holte sich das Team den Titel des besten Miniunternehmens der Schweiz.

Was normalerweise in der Hauptbahnhofshalle von Zürich stattfindet, wurde in diesem Jahr komplett digital ausgetragen. Selbst die Handelsmesse fand als digitaler YES Marketplace statt.

Das Nationale Finale findet im Rahmen des Company Programme der Non-Profit-Organisation YES statt, in welchem Schülerinnen und Schüler während eines Schuljahres reale Miniunternehmen gründen und führen. Von anfangs schweizweit rund 180 Miniunternehmen qualifizierten sich die besten 25 für das Finale. Trotz anhaltender Pandemie bewiesen die Jugendlichen Unternehmergeist und kämpften in digitaler Form um den begehrten Titel „Company of the Year 2021“ sowie um zahlreiche Awards.

Ruedi Noser, Präsident von YES, ist begeistert von der Flexibilität der Miniunternehmen: „Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich den momentanen Gegebenheiten angepasst und gezeigt, dass unternehmerisches Denken ganz besonders in solchen Zeiten gefragt ist: Für neue Probleme gibt es neue Lösungen. Es macht mir grosse Freude die nächste Generation so engagiert und motiviert zu sehen!“

The Crunchy Company wird Company of the Year 2021

Die Jugendlichen überzeugten auf ganzer Linie. Ihnen gelang es Umwelt, Soziales und nachhaltige Unternehmsführung gekonnt zu verbinden und unternehmerisch umzusetzen. Ihr beeindruckendes Teamwork war bei der Jury auch digital deutlich spürbar, meint Jury Präsident Claudio Rossi. Das charmante Team der Stiftschule Einsiedeln kann somit die Schweiz auf europäischer Ebene im Wettbewerb vertreten. Die weiteren Podestplätze belegen Sironia der alten Kantonsschule Aarau sowie Starcatcher vom Kollegium Spiritus Sanctus Brig.Zusätzlich zur offiziellen Rangierung wurden spezifische Awards von ausgewählten Partnern vergeben. (YES/mc/hfu)

The Crunchy Company