ZEISS Ventures investiert in Life-Science-Startup InSphero

Oberkochen – InSphero hat sich im Rahmen seiner jüngsten Finanzierungsrunde einen achtstelligen Millionenbetrag von ZEISS Ventures gesichert. Die strategische Investition ist eng mit ZEISS Research Microscopy Solutions und seinen Fähigkeiten in der automatisierten, hochauflösenden Bildgebung und 3D-Bildanalyse verbunden.

ZEISS investiert in das Life-Science-Start-up InSphero, um den Einsatz von 3D-Mikrotissues in der Forschung und Arzneimittelentwicklung weiter voranzutreiben. Die InSphero AG, ein Pionier auf dem Gebiet der 3D-Sphäroide und zellbasierten Assays für die pharmazeutische Wirkstoffforschung und Sicherheitstests, hat in ihrer jüngsten Finanzierungsrunde einen achtstelligen Betrag erhalten.

InSphero wird den Erlös für die Kommerzialisierung seiner Kryokonservierungstechnologie verwenden, um weiteres Wachstum und Skalierbarkeit zu ermöglichen. ZEISS Ventures beteiligt sich zusammen mit internen und externen Investoren an der Finanzierungsrunde.

Die umfassenden Lösungen von InSphero für die präklinische Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten basieren auf 3D-Mikrogeweben, die phänotypische Modelle der kleinsten funktionellen Einheit eines Gewebes oder Organs sind. Diese Plattformen zur Entdeckung und Prüfung von Arzneimitteln kombinieren skalierbare 3D-Technologie, ISO-qualitätskontrollierte 3D-Humangewebe-Modelle, 3D-optimierte Medien sowie massgeschneiderte Assay-Services und Support. Partner in der Arzneimittelforschung erhalten sofort Zugang zu der umfassenden Erfahrung von InSphero in der Entwicklung und Anwendung von 3D-Modellen für die Lebertoxikologie, Stoffwechselerkrankungen und Onkologie. (ZEISS/mc/pg)

