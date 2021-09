Zürcher Schüler rüsten ihr Schulhaus auf LED-Beleuchtung um

Zürich – Primar- und Sekundarschüler der privaten Delta Schule in Zürich rüsten mit Unterstützung von LEDCity ihre Klassenzimmer auf eine energieeffiziente, sensorgesteuerte Beleuchtung um. Klimaschutz im Alltag kann auch Spass machen.

In der Delta Schule in Zürich spielt das Thema Nachhaltigkeit im Schulalltag eine zentrale Rolle. Im Rahmen des Eco-School-Projekts, das die Schule mit der gleichnamigen, weltweit tätigen Organisation durchführt, ergab sich eine zulkunftsträchtige Zusammenarbeit mit LEDCity, dem Jungunternehmen aus dem Technopark.

Wenn Kundenberater plötzlich zu Lehrern werden

Das Eco-Schools-Programm wurde 1994 in Dänemark ins Leben gerufen. Heute ist Eco-Schools das grösste internationale Auszeichnungs- und Bildungsprogramm für nachhaltige Entwicklung der Welt. Es unterstützt Schulen dabei, sich für mehr Nachhaltigkeit im Schulbetrieb einzusetzen.

So lag es dann auch auf der Hand, dass man die Schüler einbeziehen wollte, wenn man die etwas in die Jahre gekommene Beleuchtung auf den aktuellsten Stand der Technik bringt. In zwei Unterrichtseinheiten führte Yves Jungo von der LEDCity AG die Schüler in die Grundlagen des Themas Strom und Beleuchtung ein. Man zählte gemeinsam Leuchtstoffröhren in den Schulräumen, lernte wie man den Stromverbrauch berechnet, und konnte dann sogar selbst Hand anlegen und Lampen demontieren und deren Innenleben entdecken. «Wenn man bereits Kindern die Wichtigkeit eines schonenden Umgangs mit unseren Ressourcen – und insbesondere auch mit der «unsichtbaren» Ressource Strom – vermitteln kann, trägt dies viel zu einer grüneren Zukunft bei», so Jungo von LEDCity.

Strahlende Gesichter nach erfolgreicher Montage

Die meisten Schüler waren erstaunt, wie viel Strom man durch einen solch einfachen Umbau sparen kann. Das Zusammenspiel der effizienten LED-Technologie mit intelligenten Algorithmen und Sensoren reduzieren den Stromverbrauch so drastisch, dass Céline (15) beim Kalkulieren mit den effektiven Zahlen meinte, sie hätte sich verrechnet: «Ich glaube, das kann gar nicht sein. Sparen wir wirklich 60 Franken pro Leuchtmittel und Jahr?». Wenn die Schüler der Delta Schule nun ihre Unterrichtsräume betreten und das Licht nur dort leuchtet, wo sie sich gerade aufhalten, schauen sie stolz zur Decke und wissen: Wir haben aktiv etwas für eine energieeffiziente Zukunft getan.

Für LEDCity hat das Projekt Vorbildcharakter. Man hofft, dass in naher Zukunft noch viele weitere Schulen dem Beispiel der Delta Schule folgen. Bislang hat das Startup hauptsächlich Parkgaragen, Treppenhäuser und Korridore umgerüstet. Die neueren Produktentwicklungen eignen sich nun aber auch immer besser für einen Einsatz in Schulungsräumen und Büros, wo komplexere Beleuchtungsszenarien notwendig sind. (LEDCity/mc/pg)

LEDCity ist ein Zürcher Cleantech-Startup und entwickelt ein smartes Plug-and-Play Beleuchtungssystem, das den Energieverbrauch um 90 Prozent reduzieren kann. Bei der Beleuchtungslösung steuern AI-optimierte Algorithmen das Licht autonom und dynamisch. Somit werden Räume nur dann beleuchtet, wenn dies tatsächlich auch sinnvoll ist. Die integrierte Steuerung ermöglicht es nicht nur beim Bau auf jegliche externe Steuerungskomponenten zu verzichten, sondern auch gleichzeitig Daten wie Personenbewegungen und Energieverbrauch in Echtzeit zu erfassen.

