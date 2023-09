Zuger Kantonalbank fördert Startups mit nachhaltigen Produktinnovationen

Zug – Die Zuger Kantonalbank ZGKB beteiligt sich am Aufbau von buildify.earth. Die neu gegründete Aktiengesellschaft investiert in Startups aus dem Ökosystem des Switzerland Innovation Park Central und fördert damit die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen in der Zentralschweiz.

Der Switzerland Innovation Park Central in der Suurstoffi in Rotkreuz ist Teil der nationalen Initiative Switzerland Innovation und bietet ein inspirierendes Ökosystem für Wissenschaft und Wirtschaft, in dem marktfähige Produkte und Dienstleistungen entstehen sollen. Der Fokus des Standorts in Rotkreuz liegt dabei auf nachhaltigen Produktinnovationen im Gebäude- und Energiesektor sowie auf der Mobilität. Durch die Investitionen von buildify.earth und mit dem 360-Grad-Support durch den Venture Desk des Innovationsparks sollen Early-Stage-Start-ups angezogen und in der Region gehalten werden.

Die Zuger Kantonalbank ist initial zu einem Drittel am Aktienkapital der neu gegründeten Gesellschaft beteiligt. Im Verwaltungsrat bringt Martin Neuhaus, Leiter Firmenkundenberatung, sein Finanz-Know-how ein. In den kommenden Jahren sollen substanzielle Investitionen in aussichtsreiche Startups getätigt werden. (mc/pg)

