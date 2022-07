14 Buchtipps für die Ferien

Liest sich gut am Strand, am Pool und in der Hütte: Die Kulturredaktion von ZEIT ONLINE empfiehlt ihre aktuellen Lieblingsbücher und Wiederentdeckungen zur Urlaubszeit.

Die Frage aller Ferien lautet bekanntlich im Wesentlichen: Was soll man bloss wieder lesen? Und schon steht man wieder vor den Regalen der Buchhandlung, furchtlos zwar, aber nicht selten auch etwas verirrt. Die Kulturredaktion von ZEIT ONLINE hat für den Sommerurlaub ihre Favoriten zusammengestellt, aktuelle Neuerscheinungen aus Belletristik und Sachbuch, aber auch zeitlose Klassiker, schon seit Jahrzehnten erschienen oder vor noch gar nicht so langer Zeit.

Hier gehts zu 14 Buchtipps