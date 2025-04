Neue Orell Füssli Buchhandlung ab Februar 2026 in Basel

Zürich – «Das Shopping Center St. Jakob-Park bietet eine hohe Kundenfrequenz und ist ein wichtiger Begegnungsort für die Region. Zudem zeichnet sich der Standort durch eine ausgezeichnete Anbindung sowohl an den öffentlichen Verkehr als auch an den Individualverkehr aus. Wir freuen uns sehr, ab Februar 2026 im Einkaufszentrum einen attraktiven neuen Standort für unsere Kundschaft in Basel eröffnen zu können», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Die neue Buchhandlung wird die bereits bestehenden Buchhandlungen in der Stadt und im Bahnhof SBB Basel ideal ergänzen. Durch die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten und dem Stadion St. Jakob-Park spricht sie neue Zielgruppen an und bietet gleichzeitig Stammkundinnen und Stammkunden eine zusätzliche Anlaufstelle.

Die Eröffnung der neuen Orell Füssli Buchhandlung ist für Februar 2026 geplant. Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern erwartet die Kundschaft ein gewohnt vielfältiges Sortiment an Büchern, Produkte für das digitale Lesen wie die eReader der tolino-Familie. Spielen sowie Geschenkideen. (Orell Füssli/mc/ps)