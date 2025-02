Gerhard Pfister: Literatur-Kritiker statt Bundesrat

Zürich – Die Kritikerrunde des «Literaturclub» erhält Verstärkung: Als regelmässiges Mitglied wird Gerhard Pfister künftig zweimal pro Jahr Teil der Kritikerrunde in der monatlichen Literatursendung auf SRF 1. Seinen ersten Auftritt hat der promovierte Literaturwissenschaftler und Noch-Parteipräsident «Die Mitte» in der Sendung vom Dienstag, 25. Februar.

Gerhard Pfister hat Germanistik studiert, Literatur unterrichtet und über den österreichischen Schriftsteller Peter Handke promoviert. Er war in der Vergangenheit bereits Gastkritiker in verschiedenen SRF-Literatursendungen. National bekannt ist Gerhard Pfister als Parteipräsident «Die Mitte» sowie Nationalrat «Die Mitte» des Kantons Zug.

Pfister ist 2025 für zwei «Literaturclub»-Sendungen eingeplant. Seinen ersten Auftritt hat er in der Februar-Sendung – in der Kritikerrunde zusammen mit Literaturkritiker und Podcaster Wolfgang M.Schmitt. Gast der Sendung ist die Schauspielerin Rachel Braunschweig (bekannt unter anderem aus dem Zürcher «Tatort» als Staatsanwältin Anita Wegenast oder der SRF-Serie «Neumatt»). Gerhard Pfister bringt das Buch «Das grosse Spiel» des US-Autors Richard Powers mit in die Diskussionsrunde. Der «Literaturclub» mit Gerhard Pfister wird am Dienstag, 25. Februar 2025, um 22.25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt und ist danach auf Play SRF verfügbar.

Literaturexpertise trifft auf Prominenz

Neben Gerhard Pfister zählen 2025 Elke Heidenreich, Thomas Strässle, Philipp Tingler, Milo Rau, Nina Kunz, Lukas Bärfuss, Adriana Altaras und Wolfgang M. Schmitt zum Team der Kritikerinnen und Kritiker. Als prominente Gäste sind 2025 unter anderen die Psychologin und Podcasterin Felizitas Ambauen, die Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer und Lorenz Häberli vom Popduo «Lo und Leduc» Teil des «Literaturclub». Die Sendung wird abwechslungsweise von Jennifer Khakshouri und Laura de Weck moderiert. (pd/mc/pg)