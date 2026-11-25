Davos – Nach 13 Jahren feiert die Band Lunik ihr Comeback in der Originalbesetzung – und macht am Songbird Festival Davos Halt. Auch Crimer, Steiner & Madlaina, James Gruntz und Black Sea Dahu gehören zu den prägenden Namen der 19. Ausgabe, die vom 4. bis 19. Dezember 2026 erstmals unter der Leitung von Guido Rumi stattfindet. Für musikalische Höhepunkte mitten im Skigebiet sorgen Lo & Leduc und Stereo Luchs – bei freiem Eintritt.

Das Songbird Festival Davos bringt die Musik seit jeher an ungewöhnliche Orte. Konzerte finden nicht nur in Hotels, Bars und Chalets statt, sondern auch direkt auf der Skipiste. Während der Festivalzeit wird so ganz Davos zur Bühne – mal im kleinen, intimen Rahmen, mal mitten im winterlichen Bergpanorama. Gleich zum Auftakt wartet das Songbird Festival mit zwei besonderen Konzertabenden im AlpenGold Hotel auf. Am 4. Dezember bringt Crimer seinen unverkennbaren Sound zwischen Synthie-Pop, New Wave und 80er-Jahre-Nostalgie nach Davos. Einen Tag später steht ein Wiedersehen an, auf das viele Schweizer Musikfans lange gewartet haben: Die Berner Band Lunik kehrt nach über einem Jahrzehnt in Originalbesetzung auf die Bühne zurück. Mit Hits wie «Little Bit» und «The Most Beautiful Song» gehörte die Band um Sängerin Jaël Malli in den 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten Schweizer Popformationen.

Steiner & Madlaina, James Gruntz und Black Sea Dahu als weitere Höhepunkte

Steiner & Madlaina präsentieren am Songbird Festival Davos Songs ihres neuen Albums. Das Zürcher Duo, bekannt für seine unverblümten Texte und seinen eigenständigen Indie-Folk-Sound, wird erstmals live von einem Streicher-Ensemble getragen. James Gruntz wiederum kehrt nach einer längeren musikalischen Pause mit neuen Songs zurück. Der zweifache Swiss-Music-Award-Gewinner, der mit Liedern wie «Heart Keeps Dancing» und «You» bekannt wurde, tritt in Davos im Trio auf. Eine besondere Verbindung zum Festival hat Black Sea Dahu. Als die Zürcher Band um Janine Cathrein 2018 erstmals am Songbird Festival spielte, stand ihre internationale Karriere noch am Anfang. Acht Jahre später kehrt sie als einer der erfolgreichsten Schweizer Musikexports nach Davos zurück. Am 19. Dezember beschliesst Black Sea Dahu hier ihre Europatournee – mit einem Konzert in besonderer Besetzung mit Streichquartett. Der Auftritt bildet zugleich den Abschluss der diesjährigen Festivalausgabe.

Das weitere Programm reicht von kostenlosen Konzerten mit Lo & Leduc und Stereo Luchs im Skigebiet bis zu Auftritten von Cali P, Riana, Nnavy, Tobias Jensen und Miss C-Line. Im Rahmen einer Kooperation mit dem HCD tritt Caroline Chevin beim Charity Game zugunsten des Frauenhauses Graubünden auf, das auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam macht.

Parallel zum Songbird Festival Davos treten im Rahmen von SINGING CITY vom 3. bis 20. Dezember 2026 bereits zum vierten Mal 24 internationale Strassenmusizierende an verschiedenen Orten in Davos auf. Dafür werden sie auf einer eigens entwickelten App mit Veranstaltungsorten (Bars, Bibliotheken, Veloshops, Gondeln u.v.m.) verknüpft, die verfügbare Konzert-Slots aufschalten.

Guido Rumi übernimmt die Festivalleitung

Nach 18 Jahren gibt Michel Pernet die Festivalleitung an Guido Rumi ab. Pernet hat das Festival mit Pete Kurath, dem heutigen Festivalpräsidenten, gegründet, aufgebaut und mit seiner Leidenschaft für Singer-Songwriter-Musik über fast zwei Jahrzehnte geprägt. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Songbird zu einem festen Bestandteil des Davoser Kulturkalenders. Guido Rumi möchte an diese Geschichte anknüpfen und das Festival weiterentwickeln. «Das Songbird hat eine besondere Geschichte. Hier standen Artists auf der Bühne, bevor sie einem breiteren Publikum bekannt wurden, und andere kehren Jahre später zurück. Genau diese Verbindung zwischen musikalischen Entdeckungen und langjährigen Beziehungen macht das Festival für mich so spannend», sagt der neue Festivalleiter.

Rumi ist seit fast 30 Jahren in der Musik-, Kultur- und Eventbranche tätig. Der gebürtige Willisauer war Sänger der Band Grandmothers Groove, engagierte sich bei Radio 3FACH und leitete das Zürcher Musikfestival Future Is Now. Heute führt er die Kreativagentur Suki und ist Mitinhaber der Zürcher Listening Bar Kasheme. Daneben ist er seit vielen Jahren als DJ aktiv. Rumi hat einen Masterabschluss in Kulturmanagement der ZHAW. Mit der Leitung des Songbird Festivals kehrt er zu seinen Anfängen als Konzertveranstalter zurück. (mc/pg)

Songbird Festival Davos

Programm Singing City Davos 2026