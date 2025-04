20 Jahre Zentrum Paul Klee und Creaviva

Bern – Das Zentrum Paul Klee und das Creaviva feiern 2025 ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt das Mehrspartenhaus zu einem vielseitigen Jubiläumsprogramm mit hochkarätigen Ausstellungen und besonderen Highlights in Musik, Literatur, Kunstvermittlung und dem Agrikulturprojekt Fruchtland.

In den vergangenen 20 Jahren haben über 3,1 Mio. Menschen das Zentrum Paul Klee, das Creaviva, die Klee-Sammlung wie die Sonderausstellungen, die Konzerte und Lesungen sowie die anderen vielfältigen Veranstaltungen, Kongresse und Angebote besucht. Das Zentrum Paul Klee hat sich über die Jahre als wichtiges kulturelles Zentrum etabliert und zählt zu den renommiertesten Kulturinstitutionen der Schweiz. Es prägt heute die Kunst- und Kulturlandschaft in Bern und strahlt dank seiner weltweiten Vernetzung und zahlreichen Kooperationen international über die Grenzen des Kantons und der Schweiz hinaus. Die Initiative der Gründer:innen, der Familie Klee und der Familie Müller schuf, in Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton, ein vielseitiges kulturelles Zentrum in einem einzigartigen Bau des Stararchitekten Renzo Piano.

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT 2025: Das Jubiläumsjahr

2025 werden das Zentrum Paul Klee und das Creaviva 20 Jahre alt. Ein schöner Anlass zu feiern! Beide Institutionen blicken zurück und nach vorne: Von der einzigartigen Gründungsidee in eine Zukunft als diverses und inklusives Kulturzentrum, in dem die Auseinandersetzung mit und das Lernen von Kunst sowie das eigenständige kreative Gestalten gefördert werden. Mit einem vielfältigen Jahresprogramm voller Höhepunkte kommen Kunstliebhaber:innen, Familien, Tourist:innen, Event-Kund:innen, Expert:innen, Literatur- und Gartenfreund:innen, Nachbar:innen und Musikaficionado:as gleichermassen auf ihre Kosten.

Ausstellungshighlights 2025

Der Auftakt bildet die umfangreiche Ausstellung Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge, die im Februar eröffnet wurde und noch bis 22. Juni zu sehen sein wird. Le Corbusier, wie damals auch Paul Klee, überschritt Gattungsgrenzen und prägte wie kein anderer sowohl die Architektur, das Design und die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts.

Mit Anni Albers. Constructing Textiles (7.11.2025–22.2.2026) ist die grosse Herbstausstellung einer weiteren künstlerischen Grenzgängerin zwischen Textil und Architektur, zwischen Weben und Bauen gewidmet. In der Sommerausstellung wird eine beeindruckende zeitgenössische Malerin präsentiert, die beweist, dass Kreativität ein Prinzip ist: Die Werke der neunzigjährigen Rose Wylie (19.7.–5.10.2025) zeugen von einem tiefen Verständnis von Popkultur, Literatur und Zeitgeist und stecken zugleich voller subversivem Humor. In der sich permanent wandelnden Dauerausstellung Kosmos Klee setzen wir Schwerpunkte zu Paul Klees Beziehung zur Musik, Klee als «Cover Star», d. h. Klee, der von zahlreichen philosophischen Autoren des 20. Jahrhunderts zur Illustration ihrer Buchdeckel gewählt wurde, sowie einer kleinen konzentrierten Ausstellung der deutsch-venezolanischen Künstlerin Gertrud Goldschmidt, genannt Gego.

Mit den Interaktiven Ausstellungen, dem Familienmorgen am Sonntag und den täglichen

Offenen Ateliers schafft das Creaviva zu den drei grossen Sonderausstellungen und zur Dauerausstellung zu Paul Klee vielfältige gestalterische Hands-on-Zugänge für alle Generationen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens stehen in den Kursen für Erwachsene zudem 20 künstlerische Techniken im Fokus. Und um die Stimmen der Zukunft aktiv miteinzubeziehen, wird das Creaviva seit dem Jubiläumsjahr von einem Kinderrat begleitet.

Spartenhighlights 2025

Für die Sparten Musik und Literatur konnten vielfach ausgezeichnete Persönlichkeiten gewonnen werden: Mit Maestro Grigory Sokolov begrüssen wir einen der wichtigsten Pianisten der Gegenwart in Bern. Der Erste Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, Daishin Kashimoto, spielt im Trio mit Claudio Bohórquez und Eric Le Sage, und die kanadische Bach-Spezialistin Angela Hewitt reist mit Bachs musikalischem Denkmal Das Wohltemperierte Klavier an. Mit Claude Eichenberger und Rolf Romei, die gemeinsam mit dem BSO Chamber Ensemble Das Lied von der Erde von Mahler präsentieren, zeigt das Zentrum Paul Klee am Sonntag, 15. Juni 2025 ein besonderes Highlight.

In der Sparte Literatur erwarten Literaturbegeisterte mit Margrit Schriber, Martin R. Dean und Ulrike Draesner spannende Biografien und mit Dörte Hansen eine SpiegelBestsellerautorin.

Community-Projekte

Partizipation und kulturelle Teilhabe sind wichtige Eckpunkte der Arbeit des Zentrum Paul Klee. In den vergangenen Jahren sind viele Projekte gemeinsam mit der Nachbarschaft entstanden, so beispielsweise paul&ich und der Gemeinschaftsgarten. Gemeinsam wollen wir das Miteinander weiterwachsen lassen. In der öffentlichen Werkstatt Paul Klee & Nachbarschaft hat das Zentrum Paul Klee über die bisherigen Entwicklungen und die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Quartier nachgedacht. Auch das Programm des Jubiläumswochenendes im Juni wird gemeinsam mit Quartierbewohner:innen und Quartiervereinen zusammengestellt und umgesetzt.

Mit dem Projekt paul & bitzius haben wir im Jubiläumsjahr ein weiteres partizipatives und zukunftsweisendes Projekt lanciert, das das Zentrum Paul Klee als ausserschulischen Lernort etablieren soll. In verschiedenen Fächern wird die Schule Bitzius, die sich in direkter Nachbarschaft zum Zentrum Paul Klee befindet, das Zentrum Paul Klee als ausserschulischen Lernort erkunden.

Darüber hinaus wird sich das Zentrum Paul Klee auch mit Expert:innen bezüglich seiner zukünftigen Entwicklung und Rolle austauschen. In dem Fachworkshop Quo vadis, Klee? reflektieren Kurator:innen und Museumsdirektor:innen aus dem In- und Ausland, wohin sich die Auseinandersetzung mit dem Schaffen und der Rezeption von Paul Klee entwickeln soll, welche Rolle globale Perspektiven spielen, und wie Forschung in unseren Programmen für die Gesellschaft relevant sein kann. Am Sonntag, 15. Juni 2025, um 11 Uhr werden die Ergebnisse bei einem öffentlichen Panel präsentiert.

Gratis-Eintritt für 20-jährige in allen Ausstellungen

Wir wollen gemeinsam feiern und bieten daher allen Besucher:innen, die in diesem Jahr ebenfalls 20 Jahre alt werden, das ganze Jahr freien Eintritt in unsere Ausstellungen.

Music Contest: Live at Klee

Zum Jubiläumsjahr veranstaltet das Zentrum Paul Klee einen Music Contest. Der Wettbewerb bietet Musik-Talenten, ob Solo oder in einer Formation, ob akustisch oder halb-akustisch, die Chance, von einer fachkundigen Jury bewertet zu werden. Zu gewinnen gibt es Auftritte bei der Museumsnacht 2026 im Zentrum Paul Klee, in der Mühle Hunziken und im Gustav im Bierhübeli Bern. Bewerbungen sind bis zum 30. April 2025 möglich. Alle Infos und Anmeldung unter zpk.org/musiccontest.

Die Jury besteht aus: Selina Gartmann (Musikförderung Bern / Swiss Music Export Office),

Jasmina Serag (Musikerin / Sirens Of Lesbos); Nina Zimmer (Direktorin Zentrum Paul Klee – Kunstmuseum Bern), Pascal Rötheli (Seaside Festival) und Philippe Cornu (Gadget Entertainment Group AG).

Jubiläumswochenende vom 21. und 22. Juni 2025

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahrs bildet das Jubiläumswochenende am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni 2025. Das Zentrum Paul Klee und das Creaviva laden zu zwei Gratistagen voller Programm ein:

Der Samstag startet mit einer Slackline-Show über dem Zentrum Paul Klee und verschiedenen Kurzführungen zu den Ausstellungen und geht mit Live-Acts der Sieger:innen des Music-Contests und DJ-Programm, das unter dem Motto «Ich mit 20» steht, in den Abend hinein.

Der Sonntag bietet ein breites Angebot für Familien mit Sketch-Crawls, Kreide-SprayAktionen, frischer Gemüsesuppe im Gemeinschaftsgarten, Ballonfahrten über dem Zentrum Paul Klee und Führungen.

Im Creaviva gestalten die Besucher:innen am Samstag und Sonntag in der Blühenden

Karten-Werkstatt aus gepressten Blüten und Blätter eigene Kunstkarten und im StoffkunstAtelier werden geometrische Stoffe künstlerisch bearbeitet, die aneinandergereiht ein riesiges Gemeinschaftswerk bilden.

Pauls Festbier – gebraut mit Gerste angebaut beim Zentrum Paul Klee

2024 haben wir auf dem grossen Ackerfeld im Fruchtland um das Zentrum Paul Klee Braugerste angebaut. Pünktlich zum Jubiläum braut das Zentrum Paul Klee gemeinsam mit der Berner Lohnbrauerei ein würziges Bier, das verkostet und ab Sommer im Museumsshop gekauft und im Museumscafé sowie im Restaurant Schöngrün genossen werden kann.

Alle Informationen zum Jubiläum finden Sie unter: zpk.org/20