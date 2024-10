20. Zurich Film Festival zieht 140’000 Besucherinnen und Besucher an

Zürich – Das 20. Zurich Film Festival (ZFF) feiert einen historischen Meilenstein: Mit 140’000 Besucherinnen und Besucher verzeichnete das Festival einen neuen Rekord. An jedem Tag präsentierten Stars ihre neuen Filme und lockten zahlreiche Fans an den grünen Teppich und in die Kinos.

In diesem Jahr glänzte das ZFF mit einer aussergewöhnlichen Star-Dichte. Kate Winslet, die den Golden Icon Award erhielt, Richard Gere, Pamela Anderson, Ralph Fiennes, Jennifer Gray, Alicia Vikander, Jude Law, Sebastian Stan, Emil Steinberger, Iris Berben, Veronica Ferres, Howard Shore und viele weitere zierten entweder den Green Carpet oder sprachen an den ZFF Masters über ihre Filme und verliehen dem Festival einen besonderen Glanz.

«Wir haben eine Jubiläumsausgabe gestemmt, auf die Zürich stolz sein kann», erklärt Christian Jungen, Artistic Director des ZFF. «Die Stimmung war vom ersten Tag an positiv, zahlreiche Filme bekamen lange Standing Ovations und beim grünen Teppich nahmen sich Weltstars wie Kate Winslet und Richard Gere viel Zeit für ihre Fans. Das ZFF war Talk of the Town und wir haben viel mehr Besucherinnen und Besucher angezogen, als wir erwartet hatten. Es war eine glanzvolle Jubiläumsausgabe, die gezeigt hat, dass das Festival einen hervorragenden internationalen Ruf hat und eine lokale Bevölkerung, die voll hinter ihm steht.»

Das neue Festivalzentrum

Dieses Jahr begeisterten nicht nur die Stars auf dem grünen Teppich, sondern auch das neue Festivalzentrum – das Herzstück des ZFF auf dem Sechseläutenplatz. Roger Crotti, Präsident des ZFF, beschreibt den fulminanten Erfolg: «Unsere zahlreichen Partner und Gäste aus der Stadt und dem Kanton Zürich oder aus dem Ausland, die ich persönlich durch das neue Zentrum geführt habe, waren ausnahmslos beeindruckt und happy. Dieses imposante Bauwerk aus Holz fasziniert mit seinen luxuriösen Sitzgelegenheiten und lädt zum Verweilen ein – sei es bei einem kühlen Drink im Innenbereich oder einem heissen Kaffee unter freiem Himmel. Die neuen Terrassen bieten einen unvergleichlichen Panoramablick auf den Green Carpet, die prominenten Gäste, den See und das prächtige Opernhaus.»

Oscar-Voters und ZFF-Wettbewerbs-Gewinner

Dieses Jahr besuchten mehr Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) das ZFF als in den letzten Jahren, was die wachsende internationale Bedeutung des Festivals verdeutlicht. Unterstrichen wird dies auch durch den Zurich Summit, der in diesem Jahr wieder im The Dolder Grand und mit einem hochkarätigen Line-up an internationalen und nationalen Filmproduzentinnen, Executives und Creators in Film, TV und Entertainment sowie Technologieunternehmern und Financiers über die Bühne ging.

Der Wettbewerbs-Gewinnerfilm des Festivals in der Kategorie Spielfilm war «On Becoming a Guinea Fowl» von Rungano Nyoni und in der Kategorie Dokumentarfilm war es «Black Box Diaries» von Shiori Itō. (mc/pg)