75-Jahr-Bühnenjubiläum: «König des Klezmer» Giora Feidman in der Schweiz

Aus Anlass des 75-jährigen Bühnenjubiläums trägt der Klarinettist Giora Feidman mit seinen Freunden auf der «Friendship Tour 2022» über Landesgrenzen, Religionen und Generationen hinweg seine Botschaft von Frieden und Versöhnung in die Welt. Der gebürtige Argentinier, auch bekannt als «Der König des Klezmer», verbindet in seiner Tournee mitreissenden Tango mit berührendem Klezmer – die Aufregung der Moderne trifft auf die Verbundenheit seiner Tradition. Vom 12. bis 16. Oktober 2022 macht der 86-Jährige Halt in der Schweiz. Bekanntheit erlangte Feidman unter anderem durch seinen musikalischen Beitrag zum oscarprämierten Film «Schindlers Liste». Beim Weltjugendtag 2005 spielte Feidman in Köln vor mehr als 800’000 Zuschauer*innen und Papst Benedikt XVI. Er wurde zweimal mit dem deutschen Musikpreis «Echo Klassik» ausgezeichnet.

Der weltbekannte Klarinettist zählt zu den bekanntesten jüdischen Musikern der Welt und hat bisher über 70 Alben veröffentlicht. Die ersten Erfolge feierte er in den frühen 1970er-Jahre als Solist in New York. Mit dem Musical «Ghetto» schaffte er in Mitteleuropa den Durchbruch. Danach folgten Beiträge zu deutschen Filmen wie «Jenseits der Stille» und «Comedian Harmonists». Zu seinem 85. Geburtstag widmete ihm das ZDF die Konzert-Matinée «Happy Birthday, Giora Feidman» mit Topstars aus der Musik- und Schauspielszene wie Iris Berben, Axel Prahl, Hannes Jaenicke, Anne-Sophie Mutter, Lang Lang, Avi Avital, Tim Bendzko oder Cassandra Steen.

Beiträge zur Versöhnung von Juden und Deutschen

Der Frieden und das Zusammenbringen der Menschen als Einheit liegen dem Musiker am Herzen. Feidman möchte mit seiner Welttournee die Menschen verbinden. Dazu dient ihm die universelle Sprache der Musik: «Wenn ich mein Instrument aufnehme, trage ich eine spirituelle Botschaft von Frieden in die Welt». Als «Botschafter der Versöhnung» wurde Feidman für sein Engagement für Frieden und für seine Verdienste um die Aussöhnung zwischen Völkern geehrt. Für sein Lebenswerk zur Völkerverständigung in Europa verlieh man ihm den Internationalen Brückepreis. Ausserdem wurde er mit dem grossen Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz um die Versöhnung zwischen Deutschen und Juden ausgezeichnet. Ganz im Namen des Friedens veröffentlichte er sein neustes Album «Friendship» im Januar 2022, für das er aus dem Vatikan ein Glückwunschsschreiben erhielt. (Eliott/mc/ps)

Schweizer Tourdaten

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 20.00 Uhr | St. Gallen – Kirche St. Laurenzen

Donnerstag, 13. Oktober 2022, 20.00 Uhr | Luzern – Marianischer Saal

Freitag, 14. Oktober 2022, 20.00 Uhr | Bern – Heiliggeistkirche

Samstag, 15. Oktober 2022, 20.00 Uhr | Genf – Temple de la Madeleine

Sonntag, 16. Oktober 2022, 15.00 Uhr | Basel – Clarakirche Basel

Weitere Konzerttermine unter www.giorafeidman.com