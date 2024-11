Advent am Flughafen Zürich

Zürich – In der Adventszeit gibt es am Flughafen Zürich viel zu erleben: vom Weihnachtsdorf mit winterlichen Köstlichkeiten und dem grossen «Sparkling Tree», über Geschenkinspirationen im Airport Shopping bis hin zum Musik- und Lichtkunstfestival Zauberpark im Flughafenpark.

Die Adventszeit taucht den Flughafen Zürich jedes Jahr in ein festliches Ambiente und die Besucherinnen und Besucher dürfen auf ein vielfältiges Adventsprogramm gespannt sein. Eines der Highlights ist die vierte Ausgabe des Zauberparks. Das Musik- und Lichtkunstfestival verwandelt den Flughafenpark vom 21. November bis 8. Dezember erneut in einen Ort für Konzerte, Lichtkunst und kulinarische Genüsse.

Jeden Abend stehen bekannte Musiker:innen aus dem In- und Ausland auf der Bühne, so zum Beispiel Nemo, Max Giesinger, Alice Merton, die Stubete Gäng und Bligg. Das Kinderprogramm findet jeweils in den frühen Abendstunden vor den Music Acts statt, mit Auftritten von Kinderliedermacher Andrew Bond, Clowns Pepe & Tommy oder dem Zauber-Trio Zaubersocken.

Kunstbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Vierzehn neue Lichtinstallationen von Kunstschaffenden aus ganz Europa können im Rahmen des Zauberparks entlang des Panoramawegs bestaunt werden. Viele davon laden die Gäste zur Interaktion ein.

Weihnachtsdorf im Circle

Zeitgleich mit dem Zauberpark eröffnet am 21. November das Weihnachtsdorf auf dem Circle-Hauptplatz. Mitten auf dem Platz steht der neun Meter hohe «Sparkling Tree». Ein Weihnachtsbaum aus rund 1500 Spiegelkugeln, der ab 17:00 Uhr zu jeder vollen Stunde stimmungsvoll inszeniert wird. In den Weihnachtshütten rund um den «Sparkling Tree» werden winterliche Spezialitäten wie Raclette und Chäshörnli sowie heisse Getränke serviert. In der Fondue-Hütte können Gruppen von bis zu 10 Personen in gemütlicher Atmosphäre ein Fondue geniessen.

Auch Aviatik-Fans kommen in der Weihnachtszeit auf ihre Kosten: Neben den regulären öffentlichen Touren, die jeweils am Wochenende stattfinden, wird es während der Feiertage zusätzlich am 24./25./26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis und mit 2. Januar öffentliche Rundfahrten und Führungen geben.

Das Bistro Aviolino auf der Zuschauerterrasse B wird an diesen Tagen jeweils ebenfalls geöffnet sein. Dies von 10:00 bis 17:00 Uhr. Die regulären Öffnungszeiten des Bistros im Winterbetrieb sind jeweils Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. (pd/mc)