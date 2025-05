Airbus A350 von Edelweiss erstmals auf der Langstrecke unterwegs

Zürich – Am Donnerstag hat zum ersten Mal ein Airbus A350 von Edelweiss zu einem Langstreckenflug abgehoben – Ziel: Las Vegas. Mit 200 Passagieren an Bord markiert der Start einen bedeutenden Moment in der Geschichte der Airline.

Das Flugzeug wird schrittweise die bisherigen Airbus A340 ersetzen. Dabei setzt das moderne Grossraumflugzeug gleich in mehreren Bereichen neue Massstäbe: Es verbraucht rund 25 Prozent weniger Treibstoff, stösst entsprechend weniger CO₂ aus und ist bis zu 50 Prozent leiser als sein Vorgänger.

Ab sofort fliegt Edelweiss mit dem neuen Airbus A350 drei Mal pro Woche von Zürich nach Las Vegas. Schon bald folgt die nächste Etappe der Flottenmodernisierung: Ende Juni wird das zweite von insgesamt sechs Airbus A350-Flugzeugen in Zürich erwartet. Dieses wird ab 1. Juli täglich auf der Strecke Zürich – Vancouver eingesetzt. (mc/pg)