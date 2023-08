Andermatt Music: Swissness, Star-Pianistin, lokale Klänge und «Tell» zum Saisonstart

Andermatt – Mit dem Saison-Auftaktwochenende vom 23. und 24. September 2023 unterstreicht Andermatt Music-Intendantin Lena-Lisa Wüstendörfer ihr Programmkonzept. Während der ganzen Saison kombiniert sie Sinfonik von Schweizer Komponisten, Glamour mit internationalen Klassikgrössen und beliebte Innerschweizer Lokalformationen. Die Konzerthalle in Andermatt soll weiterhin zur Kulturmetropole am Knotenpunkt zwischen Nord und Süd etabliert werden.

Mit «Tell» ins neue Konzertjahr. Wer kennt sie nicht, die vielleicht effektvollste aller Opern-Ouvertüren: Gioachino Rossinis «Opener» zu seinem Meisterwerk «Wilhelm Tell» mit den typischen Hornklängen. Andermatt Music und sein Residenzorchester unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer eröffnen mit dem Stück die neue Saison und spielen damit ein Werk, welches wie kaum ein anderes die sagenumwobene und geschichtsträchtige Stimmung rund um Andermatt spiegelt.

Von Franz Liszt steht das Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur auf dem Programm: Am Piano spielt die international gefragte russisch-ägyptische Künstlerin Magda Amara. Engagements führen sie rund um den Globus in die angesagtesten Konzerthallen und zu den renommierten Festivals. Traditionell werden bei Klavierkonzerten Piano und Orchester als konkurrierende «Rivalen» inszeniert. Bei Liszt agieren sie hingegen als gleichberechtigte Partner. Das Klavier fügt in Liszts virtuoser Komposition den unterschiedlichen Stimmungen, die zwischen poetisch-spirituellen Abschnitten und diabolisch anmutenden Exzessen schwanken, eine weitere Klangfarbe hinzu. Darauf folgt Richard Wagners «Träume». Eine Studie zu «Tristan und Isolde», die der Komponist eigenhändig für Violine und Orchester instrumentierte.

Abgerundet wird der Konzertabend mit der Serenade Nr. 2 von Hans Huber. Der Solothurner zählte vor gut 100 Jahren zu den wichtigsten und bedeutendsten Komponisten der Deutschschweiz. Sein Werk aus der Spätromantik trägt den Titel «Winternächte» und auch die einzelnen Sätze tragen programmatische Namen wie «Pastorale», «Träumerei» oder «Carneval». Ein Wintermärchen zum Saisonstart? Nicht ganz, aber bereits Ende September freut sich ganz Andermatt auf die Winterzeit.

Urner CD-Taufe live vor Publikum

Die Crème de la Crème der Innerschweizer Volksmusik wird die Konzerthalle in Andermatt am zweiten Konzerttag zum Kochen bringen. Denn Andermatt Music liegt es am Herzen, eine Bühne für Innerschweizer Musikschaffende zu bieten: Die Formation «Gläuffig» feiert live vor Publikum die Urner-Taufe ihrer neuen CD «Momentum». Nach 15 Jahren Bandgeschichte präsentiert die Formation ihr persönliches Meisterstück. «Momentum» verbindet Ländler mit moderneren Klängen und exotischeren Stilrichtungen.

Andermatt Music «backstage»

Mit einem «Vormittag der offenen Tür» am Sonntagmorgen stellt Andermatt Music mit einem Blick hinter die Kulissen den Konzertbetrieb vor. Das Publikum erfährt, wie ein Sinfonieorchester funktioniert und was die neue Konzertsaison bietet. Musikalisch untermalt wird der Anlass mit freiem Eintritt vom Trio Sorriso mit bekannten Melodien, Musikperlen und Salonmusik. (mc/pg)

Andermatt Music