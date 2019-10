Asien bleibt der grösste touristische Wachstumsmarkt

Berlin – Auslandsreisen aus Fernost weiterhin auf Wachstumskurs: Nach einem starken Anstieg von sieben Prozent im Jahr 2018 nahmen asiatische Auslandsreisen in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 weiter mit sechs Prozent zu. Ein wichtiger Wachstumstreiber sind dabei Reisen innerhalb Asiens. Auch die Aussichten für das Jahr 2020 bleiben weiterhin positiv, trotz eines voraussichtlichen geringeren Wachstums im Vergleich zu diesem Jahr. Dies besagen die Ergebnisse der ersten Trendanalyse des World Travel Monitor von IPK International im Auftrag der ITB Berlin auf der ITB Asia in Singapur.

Laut World Travel Monitor stiegen Auslandsreisen aus Asien zwischen Januar und August 2019 um sechs Prozent. Damit ist Asien erneut der wichtigste Treiber für das weltweite Wachstum des internationalen Tourismus. „Asien hat nach wie vor eine höhere Wachstumsrate als der Weltdurchschnitt, der in den ersten acht Monaten nur plus vier Prozent betrug“, erklärt Julia Mühlberger, Marketing Consultant, IPK International, auf der ITB Asia 2019.

Innerasiatische Auslandsreisen mit Marktanteil von fast 80%

Differenziert betrachtet belegen die aktuellen Zahlen einen weiteren Aufwärtstrend für Reiseziele innerhalb Asiens. In den ersten acht Monaten des Jahres 2019 erzielten innerasiatische Auslandsreisen erstmals einen Marktanteil von fast 80 Prozent. Die europäischen Länder verbuchten im gleichen Zeitraum eine leichte Zunahme an Reisenden aus Asien und erreichten einen soliden Marktanteil von fünfzehn Prozent. Dagegen sank Amerika im dritten Jahr infolge in der Gunst der asiatischen Reisenden und verzeichnet mittlerweile nur noch einen Marktanteil von acht Prozent.

Obwohl asiatische Reisende kürzer am Zielort blieben als andere Nationalitäten, gaben sie pro Reise deutlich mehr aus. Den Erhebungen zufolge betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Asiaten bei Auslandsreisen 5,9 Nächte. Dies ist zwar ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 5,6 Übernachtungen, im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt mit 8 Nächten, ist die Dauer jedoch deutlich kürzer. Trotzdem lagen die Ausgaben der asiatischen Auslandsreisenden mit 1.570 Euro pro Reise in den ersten acht Monaten 2019 deutlich über dem globalen Durchschnitt mit 1.280 Euro.

Städtereisen boomen, Rundreisen haben sich leicht erholt

Städtereisen sind nach wie vor mit Abstand die beliebteste Reiseart der Asiaten. Wie bereits im letzten Jahr verzeichnen sie den höchsten Anstieg und wuchsen zwischen Januar und August 2019 um weitere neun Prozent und erreichten damit einen Marktanteil von 35 Prozent. Rundreisen haben sich nach einem Rückgang im vergangenen Jahr wieder erholt. Das zweitwichtigste Urlaubssegment des asiatischen Reisemarktes, mit einem Marktanteil von 24 Prozent, nahm um drei Prozent leicht zu. Strand- und Badeurlaube setzten den Wachstumstrend des Vorjahres mit sechs Prozent Plus weiter fort und verbuchten einen Marktanteil von 21 Prozent.

Aufschwung im MICE-Segment

Die wachsende Konjunktur des asiatischen Kontinents wirkt sich auch auf das Geschäftsreise-Segment positiv aus. Von Januar bis August 2019 waren 17 Prozent der asiatischen Auslandsreisenden dienstlich unterwegs. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein überdurchschnittlicher Anstieg um acht Prozent. Hauptanteil am Wachstum hatte das MICE-Segment mit Incentive-Reisen und Messebesuchen. Dagegen gingen traditionelle Geschäftsreisen zurück.

Reisebüros spielen weiterhin eine wichtige Rolle

Die hohe Affinität der Asiaten zu Online-Informationen und Online-Buchungen ist zwar ungebrochen, dennoch legen fast die Hälfte der asiatischen Reisenden nach wie vor grossen Wert auf die persönliche Beratung im Reisebüro. Mehr noch: Sie nutzen den individuellen Beratungsservice in einem deutlich grösseren Umfang als der weltweite Durchschnitt. Der World Travel Monitor legt dar, dass in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 bei 85 Prozent der asiatischen Auslandsreisen im Internet und bei 40 Prozent aber auch im stationären Vertrieb gebucht wurde.

Langsameres Wachstum für 2020 erwartet

Laut IPK International werden die Auslandsreisen von Asiaten in 2020 um plus fünf Prozent wachsen und damit stärker als der zu erwartende weltweite Trend. Damit rechnen die Experten – in Anbetracht der globalen wirtschaftlichen Entwicklung – für das nächste Jahr mit etwas niedrigeren Wachstumsraten. (mc/pg)