Das Helvetia Art Foyer findet auf dem Campus in Basel eine neue Heimat

Basel – Zur Eröffnung des neuen Helvetia Art Foyers am Helvetia Campus Basel präsentiert das Versicherungsunternehmen Werke von insgesamt 16 Preisträgerinnen und Preisträgern des seit 20 Jahren etablierten Helvetia Kunstpreises. Gleichzeitig wird mit den neuen Ausstellungräumlichkeiten nach dem B1 Rooftop Bistro und dem Auditorium ein weiterer Teil des Helvetia Campus für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

In den letzten knapp zehn Jahren, seit dem Zusammenschluss von Helvetia mit der ehemaligen Nationale Suisse, hat sich das Helvetia Art Foyer am Steinengraben einen festen Platz in der Basler Kunstszene erobert. Ende März ging dort mit der vielbeachteten Ausstellung «I like!» eine Ära zu Ende. Eine Ära, die am neuen Standort am Helvetia Campus ihre Fortsetzung finden soll.

Kunst ins Schaufenster stellen

War die Helvetia Kunstsammlung am alten Standort richtiggehend ins Gebäude hineingewachsen – ein Beispiel dafür ist die monumentale Rauminstallation «Aufgeweckter Rosenscheitel» von Pipilotti Rist, die gleich ein ganzes Treppenhaus bespielt – so gilt es diese nun in eine ganz andere architektonische Umgebung zu integrieren. Gleichzeitig sind Sammlung und Ausstellung am neuen Standort jetzt aber noch näher beim Publikum. Hedwig Ulmer, Leiterin Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz von Helvetia, drückt es anlässlich der Eröffnungsveranstaltung so aus: «Am Campus wollen wir Kunst im wahrsten Sinne des Wortes ins Schaufenster stellen. Durch die breite Fensterfront hin zur Kreuzung St. Alban-Anlage und Engelgasse bieten wir Einblicke in unsere aktuellen Ausstellungen und laden die Passantinnen und Passanten ein, hereinzukommen und sich verzaubern und inspirieren zu lassen.»

Mit der Eröffnung des Helvetia Art Foyers wird bereits die dritte öffentliche Plattform im Helvetia Campus zugänglich gemacht. Vor knapp zwei Monaten feierte das B1 Rooftop Bistro Eröffnung und Mitte Mai ging im Auditorium mit dem Helvetia Forum zum Thema BVG-Revision die erste öffentliche Publikumsveranstaltung über die Bühne.

«Momentum» – Rückblick auf 20 Jahre Helvetia Kunstpreis

Eine erste Gelegenheit, sich mit der Sammlung und dem Kunstengagement von Helvetia auseinanderzusetzen, bietet sich mit der Premieren-Ausstellung «Momentum», die einen Überblick über das Schaffen der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger des Helvetia Kunstpreises vermittelt. Der 2004 lancierte und seit 2016 als Helvetia Kunstpreis vergebene Förderpreis versteht sich als Starthilfe für Absolventinnen und Absolventen der Schweizer Fachhochschulen. Er wird jährlich vergeben und unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens für das Schweizer Kunstschaffen. Mit dem Kunstpreis verbunden sind ein Preisgeld von CHF 15 000 und eine Ausstellung an der internationalen Kunstmesse Liste Art Fair Basel.

Für Nathalie Loch, Leiterin der Fachstelle Kunst bei Helvetia, die zusammen mit ihrer Co-Kuratorin Marlene Bürgin die Ausstellung zusammengestellt hat, steht der Titel «Momentum» für eine Gelegenheit, die es zu ergreifen gilt. «In diesem Begriff berühren sich das Moment und der Moment – der besondere Umstand und der flüchtige Augenblick. Ein Momentum ist insofern eine glückliche, zeitlich begrenzte Triebkraft, das freudige Veränderung und Entwicklung ermöglicht.»

Werke mit Perspektiven in die Gegenwart und Zukunft

Die Ausstellung führt mit verschiedenen Positionen in die Vergangenheit, indem sie die Geschichte und Entwicklung des Kunstpreises über zwei Jahrzehnte hinweg vor Augen führt. Doch die künstlerischen Arbeiten machen jenseits ihres tatsächlichen Entstehungsjahres genauso das Hier und Jetzt greifbar. Neue Ideen und Umsetzungen spiegeln – teilweise sogar buchstäblich – eine er- und gelebte Gegenwart. Darüber hinaus öffnen einzelne der insgesamt 16 vertretenen Kunstschaffende ein Portal in ein potenzielles Morgen: teilweise dystopisch und beunruhigend, teilweise visionär und erhellend.

In der Schau sind Werke von folgenden Künstlerinnen und Künstlern vertreten: Kathrin Affentranger, Josse Bailly, Yann Stéphane Biscaut, Andriu Deplazes, Florian Germann, Aloïs Godinat, Dijan Kahrimanovic, Elisa Larvego, Kaspar Ludwig, Tiphanie Kim Mall, Luc Mattenberger, Thomas Moor, Anita Muçolli, Gina Proenza, STELLA und Jonas Van Holanda.

Eckdaten der Ausstellung «Momentum»

Helvetia Art Foyer, Helvetia Campus, St. Alban-Anlage 26, 4052 Basel

30.Mai bis 29. August 2024, Jeweils donnerstags, 16 bis 20 Uhr (ausser 1. August 2024), Eintritt kostenlos